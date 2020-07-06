İBB’den tanker açıklaması

İBB’den yapılan açıklamada, Şile İçmesuyu Arıtma Tesisi’nin 1994 yılında günlük 11 bin metreküp kapasite ile inşa edildiği ve tesisin yıllardır bu kapasiteyle hizmet vermeye devam ettiği kaydedildi.

Şilenin nüfusunun sadece son 13 yılda yüzde 48 artarak 25 binden 37 bine çıktığı belirtilen açıklamada, ”Bir turizm bölgesi olan ilçede hafta sonu günübirlik nüfus 1 milyona ulaşıyor. Bu nedenle yaz aylarında özellikle de pazar günleri Şile ilçesinin üst kotlarında su basıncı sorunu yaşanıyor” denildi.

İBB, bağlı kuruluşlarından İSKİ Genel Müdürlüğü’nün bu soruna acil bir çözüm bulmak için çalışmalarını sürdürdüğü aktarılan açıklamada, ”Su basıncı sorunu en kısa sürede çözüme kavuşturulacak. İSKİ ayrıca, kalıcı çözüm için 2018 yılında ihalesi yapılan ilave 20 bin metreküp/günlük arıtma tesisi inşaatını hızlandırdı. Yatırım bu yıl sonunda tamamlanarak devreye alınacak” denildi.

İL BAŞKANI PAYLAŞTI

AKP İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ve İBB Meclisi AKP Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, sosyal medya hesaplarından vatandaşların tankerden su alırken çekilmiş fotoğraflarını paylaşarak CHP’li İBB yönetimini suçlamıştı.