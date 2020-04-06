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İBB’ye 3 günde 266 bin 470 aileden gıda yardımı talebi!

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediyeye 3 günde 266 bin 470 ailenin gıda yardımı talebinde bulunduğunu açıkladı. İmamoğlu, "Bu durum, süreçte birçok vatandaşımızın ciddi ekonomik zorluk yaşadığının en açık göstergesi" dedi.

21:00 -
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İBB’ye 3 günde 266 bin 470 aileden gıda yardımı talebi!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından gıda yardımlarıyla ilgili bir paylaşımda bulundu.

İmamoğlu, İBB’ye 3 günde 266 bin 470 ailenin gıda yardımı talebinde bulunduğunu söyledi.

Ekrem İmamoğlu, şunları belirtti:

* İBB'ye 3 günde 266 bin 470 ailemiz gıda yardımı talebinde bulundu.

* Bu durum, süreçte birçok vatandaşımızın ciddi ekonomik zorluk yaşadığının en açık göstergesi.

* Cuma günü hayırseverlerin desteğiyle başlayan gıda kolisi dağıtımında İBB olarak 500 bin koliyle halkımızın yanındayız.

Cuma istanbul İstanbul Büyükşehir Belediye Twitter
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