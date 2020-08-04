Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

İbrahim Kalın’dan Beyrut’taki patlamaya ilişkin açıklama!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Beyrut’ta meydana gelen patlamaya ilişkin, “Türkiye her tür yardım için hazırdır” dedi.

20:53 -
Haberler Gündem
İbrahim Kalın’dan Beyrut’taki patlamaya ilişkin açıklama!

Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta meydana gelen patlamada en az 10 kişinin hayatını kaybettiği, onlarca yaralının olduğu bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Beyrut'ta meydana gelen patlamaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Kalın, “Beyrut'ta meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, Lübnan halkına başsağlığı diliyoruz. Enkaz altında kalanların olduğu haber veriliyor. Umarız ölü ve yaralı sayısı artmaz. Türkiye her tür yardım için hazırdır” ifadelerine yer verdi. (İHA)

İLGİLİ HABERLübnan'ın başkentinde büyük patlama! Ölü ve yaralılar varLübnan'ın başkentinde büyük patlama! Ölü ve yaralılar var

İLGİLİ HABER İsrail'den Beyrut patlamasıyla ilgili açıklama İsrail'den Beyrut patlamasıyla ilgili açıklama
Haber İsrail Lübnan patlama Sağlık Sağlık Bakanlığı sosyal medya Türkiye
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more