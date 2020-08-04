İbrahim Kalın’dan Beyrut’taki patlamaya ilişkin açıklama!

Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta meydana gelen patlamada en az 10 kişinin hayatını kaybettiği, onlarca yaralının olduğu bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Beyrut'ta meydana gelen patlamaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Kalın, “Beyrut'ta meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, Lübnan halkına başsağlığı diliyoruz. Enkaz altında kalanların olduğu haber veriliyor. Umarız ölü ve yaralı sayısı artmaz. Türkiye her tür yardım için hazırdır” ifadelerine yer verdi. (İHA)

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