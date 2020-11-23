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İçişleri Bakanlığı duyurdu: 4 terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, ikna çalışması sonucu 4 örgüt mensubunun terör örgütü PKK'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

Güncellenme: 17:12, 23/11/2020
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İçişleri Bakanlığı duyurdu: 4 terörist teslim oldu

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, terör örgütü PKK’da çözülmenin hızlandığı bildirilerek İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde terör örgütü PKK’dan kaçan 4 teröristin daha Türkiye’ye giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtildi.

TESLİM OLAN TERÖRİST SAYISI 210’A YÜKSELDİ

Açıklamada “Teslim olan örgüt mensuplarının 1997 ve 2018 yılları arasında terör örgütüne katıldıkları, Suriye, İran ve Irak’ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Yürütülen ikna çalışmaları sonucunda 1 Ocaktan bugüne kadar teslim olan örgüt mensubu sayısı 210’a yükseldi” denildi. DHA

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