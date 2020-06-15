İki ilde daha vakalar arttı! Valiliklerden uyarı geldi

Kastamonu Valiliği, corona virüsü vakalarının son günlerde il genelinde artması üzerine yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:

* İlimiz merkez ve ilçelerinde corona vakalarında son günlerdeki artış göze çarpmaktadır. Ağız ve burunu kapatacak şekilde maske takılması ve sosyal mesafe kuralları ile iş yerleri için geçerli düzenlemeler yürürlükte olup, bu kurallara uyulması salgının durdurulması açısından önem arz etmektedir.

* Denetimle görevli kurumlar, denetimlerini çok daha yoğun bir şekilde yapmaları ve kurallara uymayanlara para cezası uygulamaları yönünde talimatlandırılmıştır.

* Kurallara uymayan kişi ve iş yerlerinin 155 ve 156 numaralı telefonlara ihbarının yapılması önem arz etmektedir.

BURSA VALİSİ’NDEN DE UYARI GELDİ

Bursa Valisi Yakup Canbolat da, artan vakaların ardından sosyal medya hesabından uyarıda bulundu.

Vali Canbolat, “Kıymetli Bursalılar, ilimizde günlük corona pozitif vakada artışlar yaşanıyor. Lütfen kurallara uyalım hijyene, sosyal mesafe kuralına, maske kullanımına mutlaka uyalım, uymayanları uyaralım” ifadelerini kullandı. (DHA)





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