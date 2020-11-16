Ilısu Barajı’nda kapaklar açıldı korkutan görüntüler oluştu

Mardin sınırlarında Dicle Nehri üzerinde bulunan Ilısu Barajı, mayıs ayında altı türbininden birincisi devreye alınarak enerji üretimine başlamıştı. Atatürk, Karakaya ve Keban Barajlarından sonra ülkenin en büyük 4. barajı olan Ilısu Barajı’nda elektrik üretilmeye başlanmasıyla sular çekildi.

Ilısu Barajı’ının dışında kalan kısımda barajın faaliyete geçmesi ve kapakların açılmasıyla birlikte suların geri çekildiği, kilometrelerce alanın kurak bir bölgeye dönüştüğü, burada kalan on binlerce balığın öldüğü ortaya çıktı.

Baraj suyunun çekildiği kurak alanda oluşan göletlerde bazı balıkların yaşamaya devam ettiği ancak kurtarılmazlarsa onların da ölmesinin beklendiği öğrenildi.

“TAM BİR VAHŞET”

Görüntülere tepki gösteren Gelecek Partisi Çevre ve Şehircilik Politika İzleme Kurulu Başkanı Cesim Gökçe, “Tam bir vahşet! Barajlar ve HES’ler inşa edilirken can suyu bırakmayarak bu kadar canlı türlerinin katledilmesinin müsebbiplerine Çevre Kanunu kapsamında yasal işlemler yapılacakmı?” dedi, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’u göreve davet ederek, “Lütfen! Gerekeni yapınız” mesajını paylaştı.

Gökçe, tepkisini şöyle sürdürdü:

“Balıkların katliamına sessiz kalmak zulümdür. Ekolojik sistemin dengesi bozmaya kimsenin hakkı yoktur. Barajlar ve HES’ler yapılırken sudaki canlı hayatın sürdürülmesini sağlayacak bilimsel ve teknik kurallar bilinirken bu sorumsuz tutumları sergilemek tam bir aymazlıktır. Balıkları vahşice katledenlere sadece idari yaptırım uygulamak yetmez. İlgililer hakkında TCK 182/183 maddeleri gereğince Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca savcılıklara suç duyurusunda bulunulması zorunludur. Bunun yapılmaması görev ihmalidir.”