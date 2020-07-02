İmamoğlu’ndan köylülere ‘heyet’ sözü: En geç 2 hafta içinde yollayacağım

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sancaktepe'ye ziyarette bulundu. İmamoğlu'nun ilçedeki ilk durağı, Yunus Emre Mahallesi'ndeki İBB'ye ait kreş inşaatı oldu. İmamoğlu, yapımı büyük oranda tamamlanan kreşle ilgili İBB Genel Sekreter Yardımcısı Şengül Altan Arslan'dan bilgi aldı.

İTFAİYE MÜDÜRÜ'NDEN ‘FATİH TABLOSU' TEŞEKKÜRÜ

İmamoğlu, kreş incelemesinin ardından yürüyerek Yenidoğan İtfaiye İstasyonu'na geçti ve personelle sohbet etti.

Sohbet sırasında İmamoğlu ve İstasyon Müdürü Nurettin Engin Otman arasında, ünlü İtalyan ressam Gentile Bellini tarafından yapılan ve geçtiğimiz günlerde Londra'da gerçekleştirilen müzayedede İBB tarafından satın alınan Fatih Sultan Mehmet tablosuyla ilgili ilginç diyaloglar yaşandı.

Otman, “İstanbul'a çok güzel bir eser kazandırdınız. O gün aklıma bir şey koydum. 1972 yılında, İBB'nin reklam amaçlı çıkarttığı bir mendil var. Koleksiyon meraklısıyım. Size takdim etmek istiyorum. Tarihe çok büyük bir değer verdiniz. Çok önemliydi Fatih Sultan Mehmet'in tablosu” sözleriyle memnuniyetini dile getirdi.

İmamoğlu ise “Değeri sonradan anlaşılacak. Dünyada 3 tane vardı. Birini getirmiş olduk. Zaten ikisi gelmez. Çünkü birisi, milli galerilerinde İngilizlerin, biri de Doha'da bir sergide” yanıtını verdi.

“3.5 MİLYON FİDE DAĞITTIK, ÜRÜN VERMEYE BAŞLADI”

İmamoğlu, ilçedeki son etkinliğini, Paşaköy'de köy kahvesinde gerçekleştirdi. Paşaköy Muhtarı Şaban Korkut, dere havzasından hayvancılığa, alt yapı sorunlarından İETT otobüsü taleplerine kadar birçok sorunla ilgili İmamoğlu'nu bilgilendirdi.

İmamoğlu, “Burada köy yaşamını korumak istemeniz ayrı bir nimet. Bu, her zaman rastlanmaz bir durum. Köy yaşamını koruma çabası, bütünlükçü olmalı. Biz, bunun yanında olacağız. Muhtarım, çok güzel bir özet yaptı bize. Köylerle özel olarak ilgileniyoruz. Bu mevsimin başlangıcında, 3,5 milyon adet fide dağıttık. Şu anda ürün vermeye başladı. Bazı köylerin topladığını biliyorum. Hatta 11 Temmuz'da minik bir şölenimiz bile olacak bir köyümüzde” ifadelerini kullandı.

“ÇİFTÇİYİ DESTEKLEYECEĞİZ”

Bunun İstanbul'da ilk defa yapılan bir şey olduğunu dile getiren İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı;

*Dağıttığımız fidelerden, belki de çiftçimiz 13-14 milyon lira para kazanacak baktığınızda. Belki daha fazla piyasanın o günkü koşullarına göre. Bunu niye söylüyorum? Çiftçiyi destekleyeceğiz. Hayvancılığı da destekliyoruz.

*İhtiyacı olan çocuklarımıza süt dağıtıyoruz. Bu sütümüzü 2,5 aydır, Çatalca ve Silivri ilçelerinden alıyoruz. İstanbul'un köylüsünün ürettiğini, İstanbul'daki çocuğumuza dağıtıyoruz.

*Salgın hastalık döneminde süt eriştirdiğimiz çocuklarımızın sayısı 115 bine ulaştı. Bütün bu bakışımız şundan: ‘Köyü nasıl var edebiliriz, nasıl koruruz, nasıl güzelleştiririz? Ürettiğini en kolay nasıl sattırabiliriz? Nasıl aracı oluruz.

“ADIMLAR ATACAĞIZ”

*uzla'da, süresi dolan bir mezbaha var, o mezbaha üzerinden yine belediyemiz olarak bu bölgede hayvancılığın daha koordineli olmasıyla ilgili adımlar atacağız. Bir özel şirkette.

*Biz, bunu kamu lehine kullanmak niyetindeyiz. İnşallah, süresi dolduktan sonra bu niyetimizi hayata geçireceğiz. Bu veya buna benzer, köyünüzü ilgilendiren her hususu kayda almak adına, sistemli bir çalışma yapmak adına hazırlığımız olacak.

“EN GEÇ 2 HAFTA İÇİNDE EKİBİMİZ GELECEK”

Sıralanan problemlerle ilgili birimlerden kişileri bünyesinde barındıran bir heyet oluşturacağını belirten İmamoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü;

*Bu heyeti, en geç 2 hafta içinde yollayacağım. Ekibimiz gelecek, muhtarımız ve sizlerle çalışacak. Bu söylediklerinizi not alacak. Bazı sorularınıza ve sorunlarınıza da cevap verecek.

*Ben de o süreci takip edeceğim. Ben, onlara şunu söyleyeceğim: ‘En kısa vadede hangi konuları çözeceksiniz, en azından bu yaz döneminde neleri halledebilirizin bana raporunu getirin' diyeceğim.

*Orta ve uzun vadede yapılacakları da ayrıca bir rapor olarak bana ulaştıracaklar. 15 Temmuz'a kadar en geç, sizinle bu heyeti buluşturacağım.

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