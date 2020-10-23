‘İnternetçi abi’ devreye girdi, İBB camiye internet bağladı

Çekmeköy Yusuf Cebir Merkez Camisi cemaati geçtiğimiz günlerde CHP'li İBB Meclis Üyesi Murat Cirav'a ulaşarak camilerinde internet kullanmak istediklerini iletti. Cirav da talebi, geçtiğimiz ay İBB Meclisi'nde metrolardaki internet sorununu dile getirdiği konuşması sırasında AKP Grup Başkanvekili Tevfik Göksu'nun tartışmaya neden olan “İnternetçi arkadaş” hitabı ile kamuoyunun gündemine gelen ve ‘İnternetçi abi’ mahlasını benimseyen İYİ Partili Taylan Yıldız'a aktardı.

Yıldız, talebi İBB'nin ilgili birimlerine bildirdi ve cemaatin faydalanabilmesi için caminin yakınına kadar İBB Wi-Fi hattı uzatıldı. Caminin içine ve dışına erişim noktası cihazları konuldu.

Cami, meydana yakın olduğu için buraya gelen vatandaşlar da İBB'nin ücretsiz internet hizmetinden yararlanabilecek.

“İNTERNET TEMEL VATANDAŞLIK HAKKI”

İYİ Partili İBB Meclis Üyesi Taylan Yıldız ve CHP'li İBB Meclis Üyesi Murat Cirav bugün de cemaatle cuma namazında buluştu.

Yıldız şöyle konuştu:

* 21. yüzyıl Türkiye'sinde internetin temel bir vatandaşlık hakkı olduğunu, özgür ucuz ve hızlı olması gerektiğini savunuyoruz.

* Bu bilinçle metrolarımızda internet olmamasını dile getirmiştim ve kamuoyunda inanılmaz bir destek görmüştü.

* Çekmeköy Yusuf Cebir Merkez Camii cemaatinin de bu konuda bir talebi olmuş CHP İBB meclis üyemiz sayın Murat Cirav beyefendiye.

* Kendisi konuyu bana iletince ben de İSTTELKOM Genel Müdürümüz Nihat Narin ve İBB Bilgi İşlem Daire Başkanımız Erol Özgüner'e bu konuyu ilettim.

* Hassasiyet gösterdiler ve ivedilikle ücretsiz- hızlı İBB wifi hizmetimizi cemaatimizle buluşturduk.

“AYETLERİ TAKİP EDİYORUM”

Cami cemaatinden Tuncer Aldağ da “Ben internetten anlamazdım ama bana burada ayetleri açıyorlar, takip ediyorum. Allah Ekrem başkandan bir de bu internetçi kardeşimizden razı olsun” diye konuştu.