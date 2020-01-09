İsa Mesih, Gelecek Partisi’nin İstanbul il başkanı oldu

Aralık ayında kurulan Gelecek Partisi, il başkanlarını belirlemeye başladı. Atanan ilk üç isim şöyle; İsa Mesih Şahin (İstanbul), Osman Hakan Kılıç (Ankara) ve Hasan Ekici (Konya) oldu. Önümüzdeki haftadan itibaren ismi netleşen bazı isimlerin de açıklanması bekleniyor.

AKP'DEN İSTİFA ETTİ

İstanbul'a ataması yapılan İsa Mesih Şahin, 2014-2018 yılları arasında AKP'den Kadıköy İlçe Başkanlığı görevini yürütmüştü. Gençlik kollarında uzun süre çalışan Mesih, 9 Kasım 2019 tarihinde partiden istifa etti. Gerekçesini “Partimizin savruluşuna kayıtsız kalmadık, düzelmesi için çırpındık. AK Parti'nin artık inandığımız değerleri taşımadığına ve düzelme umudunun da kalmadığına üzülerek şahitlik ediyoruz” diye açıklamıştı.

Davutoğlu, memleketi Konya'ya ise Maliye Bakanlığı kökenli bir ismi atadı. 1974 doğumlu olan Hasan Ekici, vergi müfettişliği, iç denetçi olarak çalıştıktan sonra mali müşavirliğe geçti. Ankara İl Başkanlığı'na atanan Osman Hakan Kılıç da AKP kökenli. Çankaya ilçe teşkilatında kurucu olan Kılıç, daha sonra AKP Ankara İl Başkan Yardımcılığı'na getirilmişti.