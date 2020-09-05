Dehşet veren rapor! Sadece geçen ay 208 işçi hayatını kaybetti

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi, ağustos ayına ilişkin iş cinayetleri raporunu yayımladı. Rapora göre, geçen ay 208 işçinin yüzde 26’sı corona virüsü, yüzde 21’i trafik kazası, yüzde 12’si de ezilme ve göçük nedeniyle hayatını kaybetti.

“EN AZ 224 İŞÇİ CORONADAN ÖLDÜ”

Önlemlerin alınmaması nedeniyle iş cinayetlerinin arttığı belirtilen raporda şu değerlendirme yapıldı:

* Bugüne kadar salgından ölenlerin büyük bir çoğunluğunun işçi sınıfı olduğu gerçeği tüm çıplaklığı ile ortadadır.

* Şu ana kadar tespit edebildiğimiz kadarıyla en az 224 işçi çalışırken Covid-19 hastalığına yakalanarak hayatını kaybetti.

* Resmi olarak 6 bin 472 ölüm açıklandı ve bu ölümlerin yüzde 10’una dair bilgimiz bulunuyor. 224 işçi ölümü de bu bilgi ışığında tespit edebildiklerimiz.

* Gerek bilgimiz olmayan resmi yüzde 90 ölüm gerek salgın sonucu ölen ama kayıtlara salgın olarak kaydedilmeyenleri de düşündüğümüzde salgının ortaya çıkardığı işçi kırımının boyutlarını daha iyi anlayabiliriz.

“DEVLET TARAFINDAN KORUNMASIZ BIRAKILDILAR”

* DİSK’in açıklamasına göre faal işçilerin salgına yakalanma oranı 3,2 kat fazladır. Sadece Vestel’de 7 işçi Covid-19 sonucu hayatını kaybetmiş, bin işçi ise hastalanmıştır.

* Diğer yandan ilk başta şantiyelerde başlayan ‘kapalı devre çalışma sistemi’ Dardanel’de resmi olarak somutlanmıştır.

* Amaç ne olursa olsun çarkların dönmesidir. Bu gerçeklere rağmen Covid-19, SGK Genelgesi ile iş kazası/meslek hastalığı olarak tanınmadı.

* İşçiler ve aileleri devlet tarafından da korunmasız bırakıldı.