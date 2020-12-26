İSKİ evde su tasarrufu sağlanması için ücretsiz musluk aparatı dağıtmaya başlıyor

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından kurak bir mevsim yaşandığını kaydederek “Şehrimizin azalan su kaynaklarını çok özenli kullanmak zorundayız” dedi.

İSKİ’nin evde su tasarrufu sağlanması için ücretsiz musluk aparatı dağıtmaya başladığını belirten İmamoğlu, “Bu aparatla ciddi bir su tasarrufu sağlayabiliriz” ifadelerini kullandı.

Vatandaşlara çağrıda da bulunan İmamoğlu, “Lütfen kullanalım, kullandırtalım” paylaşımı yaptı.

İÇME SUYU KAYNAKLARININ DOLULUK ORANLARI AÇIKLANDI

İSKİ, 26 Aralık itibariyle içme suyu kaynaklarının doluluk oranlarının yüzde 21.27 olduğunu açıkladı.

İSKİ’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda “25 Aralık 2020 tarihinde İstanbul’a verilen su miktarı: 2 milyon 755 bin metreküp” bilgisi yer aldı.

SU TASARRUFU ÇAĞRISI

İBB Sözcüsü Murat Ongun da sosyal medya hesabından vatandaşlara su tasarrufu çağrısında bulundu.

Ongun, “İstanbul'da hava sıcaklıkları gelecek hafta 14-16 derece ile mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Kasım ayı gibi Aralık ayı da yüzde 40 seviyesinde kurak geçiyor. Lütfen su tasarrufuna çok özen gösterelim” dedi.