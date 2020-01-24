İSPARK yıllardır vatandaşı kazıklıyormuş

Sayıştay'ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 2018 yılı denetim raporunda çarpıcı bulgular yer aldı.

Bunlardan biri de İBB'nin iştiraki olan İSPARK'ın ücret tarifeleriyle ilgili.

Büyükşehir belediyelerine sınırsız tarife belirleme yetkisi veren bir düzenleme olmadığına işaret eden Sayıştay denetçileri, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'na dikkat çekerek İSPARK'ın vatandaşlardan fazla ücret aldığını vurguladı.

KANUN NE DİYOR?

Sayıştay denetim raporunda şu ifadeler yer aldı:

“İBB tarafından İSPARK AŞ'ye işlettirilen yol üstü otopark tarifelerinin incelenmesi neticesinde mevzuatın belirlediği sınırlara uyulmadığı görülmüştür.

Öncelikle 2464 sayılı Kanun'un 56'ncı maddesinde belirtilen sınırlara göre yol üstü otoparklarında işgal harcı ancak mesai saatleri içinde tahsil edilebilecektir.

Ancak idare adına İSPARK AŞ'nin işlettiği yol üstü otoparklarda gün boyu tahsilatın devam ettiği görülmektedir.

Ayrıca parkmetre çalıştırılan yerlerde işgal harcı tutarı saat başı en çok 2,5 TL, diğer yerlerde ise saat başı en çok 1,25 TL olması gerekirken, İSPARK AŞ tarafından uygulanan 0-1 saat arası yol üstü park tarifesinin 10,00 TL'ye kadar çıktığı görülmüştür.”

“İBB’NİN SAVUNMASI ALAKASIZ”

İBB ise savunmasında “2464 sayılı Kanun'a göre ücretlerin belirlenmesi işinin Kanun'un 97'nci maddesi kapsamında yapılmakta olduğu, bu hususta Belediye Meclisleri yetkili olduğu” cevabını verdi.

Sayıştay denetçileri ise buna karşılık olarak “Söz konusu madde hakkında özel hüküm bulunmayan hizmetler için alınacak ücretlerden bahsetmektedir. Bu manada konu ile alakası bulunmamaktadır” dedi.

Sayıştay son sözünde İBB'nin savunmasının geçerli olmadığını belirterek, ücret tarifesinin kanunlara uygun hale getirilmesi gerektiğini ifade etti.