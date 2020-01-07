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İstanbul Havalimanı’nda çok sayıda uçuş iptal edildi

Olumsuz hava koşullarından fazlasıyla etkilenen İstanbul Havalimanı'nda çok sayıda uçak seferi iptal edildi.

Sozcu.com.tr
07:54 -
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İstanbul Havalimanı’nda çok sayıda uçuş iptal edildi

İstanbul başta olmak üzere yurdun batısı son 72 saattir yağmur, fırtına ve kara teslim… Olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda pek çok uçuş iptal edildi. Sabah saatlerindeki kalkışlarda ortalama 19 dakika rötar yaşandı. İptal edilen 7 Ocak 2019 tarihli iç hat seferleri şöyle:

İÇ HAT GİDİŞ

– Air India: Ankara (17.00)
– Singapur Havayolları: Ankara (09.00)
– THY: Gaziantep (06.10), Kayseri (07.40), Ankara (09.00), Ankara (17.00)
– Ukraine International Airlines: Ankara (17.00)
– Pegasus: İzmir (17.40)

İÇ HAT GELİŞ

– Air India: Ankara (12.45)
– Air New Zeland: Ankara (12.45)
– Singapur Havayolları: Gaziantep (11.05), Kayseri (12.00),
– THY: Kayseri (07.20), Gaziantep (11.05), Kayseri (12.00), Ankara (12.45), Ankara (20.50)
– Ürdün Kraliyet Havayolları: Gaziantep (11.05)
– Pegasus: İzmir (16.55)
– Scandinavian Airlines: Ankara (12.45)
– Asiana Airlines: Kayseri (12.00)

 

Son güncelleme: 07:58 07.01.2020
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