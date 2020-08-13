İstanbul Sözleşmesi’nde kadınlar tek yürek oldu: Pazarlık yok, uygulatacağız

Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesinin gündeme gelmesine karşı kadınların eylemi sürüyor. Ankara Kadın Platformu Üyesi kadınlar Çankaya Kolej Meydanı'nda bir araya gelerek taleplerini sıralamak istedi.

Polis kadınlara, “Burada eylem yapamazsınız size Kurtuluş Parkı'nı ayırdık” diyerek ve eylemin yasa dışı olduğu gerekçesiyle müdahalede bulundu. Bazı kadınlar sürüklenerek gözaltına alındı. İfadeleri alınan kadınlar serbest kalırken müdahale şekline ise çok sayıda kadın derneğinden tepki yağdı.

“KADINLARIN GÖZYAŞLARININ AKMASINA DAHA FAZLA İZİN VERMEYECEĞİZ”

Ankara Kadın Platformu aktivisti Betül Koca, 40 kadın örgütü ile birlikte hareket ettiklerini belirterek şöyle konuştu:

* İstanbul Sözleşmesi'nin konuşulacağı AKP Merkez Yürütme Kurulu toplantısı öncesinde kadınlar olarak bunun söz konusu olmayacağını belirtmek için sokaklara çıktık ve pazarlık yok dedik.

* Kadınlar baskı politikalarına rağmen sokağa çıktı ve taleplerini haykırdı ancak yürüyüş güzergahı bahane edilerek gözaltına alındık, yerlerde sürüklendik, darp edildik.

* Bunun da bir erkek şiddeti olduğunu belirtmek istiyorum. Kadınlar, İstanbul Sözleşmesi'nde kararlı. Kadınların gözyaşlarının akmasına daha fazla izin vermeyeceğiz.

“BASKILAR BİZİ YILDIRAMAZ”

DİSK Ankara Kadın Komisyonu Temsilcisi Nevin Kızılöz, İstanbul Sözleşmesi'nin uygulanmasını isteyen kadınlara yapılan saldırının kabul edilemez olduğunu belirterek, “Baskılar bizi yıldıramaz, var gücümüzle bu sözleşmenin kaldırılması için mücadele edeceğiz” dedi.

“BU SÖZLEŞME KAZANILMIŞ BİR HAKTIR”

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü'de konu ile ilgili Sözcü'ye şu açıklamalarda bulundu:

* Uluslararası İstanbul Sözleşmesi ile ilgili yaratılan bir kutuplaşmanın sonuçlarını Ankara'da yaşadık. Bu sözleşme kazanılmış bir haktır ve hükümetin bu konuda geri adım atmayacağı konusundaki inancını taşıyorum.

* Bunun için toplumun her kesiminden seslerin yükselmesi gerekiyor, kadına karşı şiddetin aldığı vahşet boyutuna artık dur denilmesi gerekiyor. En son Pınar Gültekin öldürülüş şekli toplumun bir travmasıydı ya da Emine Bulut'un toplumun gözü önünde ‘ölmek istemiyorum” derken ölüşü de bu şiddete dair sözleşmenin ne kadar önemli olduğunun göstergesi.

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ İLE İLGİLİ 26 BİNİ AŞKIN HABER YAPILDI

İstanbul Sözleşmesi ile ilgili 26 bin 300 haberin yayınlanmasının da önemli bir bilgilendirme misyonunu tamamlandığını kaydeden Güllü, “Sahada kadınların şiddete uğraması hepimizi derinden üzdü. Bu şiddete karşı tek silahları dilleri olan kadınları, dilleri ile çocuklar ölmesin, kadınlar istismara uğramasın diyen kadınlara yapılanlar çok yanlış” sözlerine yer verdi.

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