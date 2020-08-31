İstanbul’da kadın cinayeti… Ayrılmak isteyen kadını canice öldürdü

Olay geçtiğimiz cumartesi günü İstanbul’un Bahçelievler ilçesi, Şirinevler semtinde Gamsız Sokak'ta meydana geldi.

İddiaya göre; Sevim Sökmensürer, bir süredir birlikte olduğu erkek arkadaşından ayrılmak istiyordu. Ancak Orhan Aktaş ilişkisinin devam etmesini istedi. Orhan Aktaş’ın ikna girişimleri başarısız olunca ikili arasında 5 gün önce tartışma yaşandı.

BIÇAKLA SALDIRDI

İddiaya göre; Orhan Aktaş, cumartesi akşamı kız kardeşiyle birlikte yaşayan Sevim Sökmensürer'in evine gitti. Orhan Aktaş’ın ikna konuşması başarısız olunca, eline geçirdiği bıçakla Sökmensürer'e saldırdı. Sevim Sökmensürer, Orhan Aktaş’ın peş peşe bıçak darbeleriyle olay yerinde hayatını kaybetti.

İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU

Ayrılmak isteyen Sevim Sökmensürer’i öldüren Orhan Aktaş daha sonra intihar girişiminde bulundu.

Bıçakla kendisini yaralayan Orhan Aktaş, kanlar içerisinde dışarıya çıktı. Çevredekilerin durumu fark etmesi üzerine şüpheli hastaneye kaldırıldı. Orhan Aktaş, tedavi altına alınırken, hayatını kaybeden Sevim Sökmensürer'in cesedi Adli Tıp Kurumu Morgu’na götürüldü.

Öte yandan cinayete kurban giden Sökmensürer’den geriye ise video paylaşım sitesi Youtube’ye yüklediği şarkı dinlerken görüntüsü kaldı.