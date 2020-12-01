‘İstanbul’da toplu taşıma araçlarında cep telefonu ile konuşmak yasaklansın’ önerisi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi Ulaşım ve Trafik Komisyonu Üyesi ve İYİ Parti Grup Sözcüsü Dr. Suat Sarı, İstanbul'da zirve yapan corona virüsü salgınına karşı toplu taşıma araçlarında bir dizi önlem alınmasını önerdi.

Salgından korunmanın en önemli aracının maske olduğuna dikkat çeken Sarı, şunları söyledi:

* Gerek metrobüslerde ve gerekse metroda maske kullanımlarının çokça ihlal edildiğine şahit oldum.

* Cep telefonlarının susmadığı ve birçok kişinin maskesini indirerek konuşma yaptığı bu durum, bulaş riskini tetikleyen en önemli faktörlerden.

* Ayrıca metro ve metrobüs istasyonlarındaki yiyecek ve içecek otomatlarından satın alma yaparak araçların içinde bunları yer ve içerken maskesini indiren yolcular da bulaş riskini arttırıyor.

“YİYECEK İÇECEK TÜKETİMİ DE ENGELLESİN”

Sarı, toplu taşım araçlarında kamu sağlığı için cep telefonları ile konuşmanın yasaklanmasını önerdi. İstasyonlardaki yiyecek-içecek otomatlarının da kaldırılması gerektiğini belirten Sarı, toplu taşıma araçlarında yiyecek ve içecek tüketiminin de engellenmesini istedi.

“HES KODU TOPLU TAŞIMADA DA UYGULANMALI”

Sarı, toplu taşıma araçlarında HES kodu uygulamasının önemine de işaret ederek şunlar kaydetti:

* Uçaklarda, pazarlarda, AVM'lerde HES kodu uygulaması var ama İBB'nin toplu taşıma sisteminde yok.

* Metro, metrobüs, otobüs, deniz yollarını 2.5 milyon insan kullanıyor.

* Karantinada olup bu otobüsleri kullanan potansiyel COVID hastalarının bulaş riskini Sağlık Bakanlığı neden göz ardı ediyor?

* İBB'nin Sağlık Bakanlığı'na ilettiği İstanbulkart'a HES kodlarının yüklenmesi uygulamasına bir an önce geçilmelidir.