İstanbul’un göbeğinde taksici rezaleti! Cinsel organını gösterip….

Olay, dün gece saatlerinde Beyoğlu Şişhane Sadi Konuralp Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Galata'da işletmecilik yapan Erdem E., iş yerini kapattıktan sonra 3 çalışanıyla birlikte otomobiline binerek eve gitmek üzere yola koyuldu.

İşletmeci cadde üzerine geldiği esnada iki taksicinin yolu kapatarak müşteri yüzünden tartıştığını gördü. Yaklaşık 10 dakika tartışmanın bitmesini bekleyen işletmeci, daha fazla dayanamayarak kornaya bastı.

KÜFÜR EDİP CİNSEL ORGANINI GÖSTERDİ

Bunun üzerine duruma sinirlenen 34 TDZ 40 plakalı taksicinin sürücüsü, işletmeci Erdem E.'ye küfür ve hakaretler etmeye başladı.

Bir süre sonra taksicinin kendisine saldırdığını ve kontrolden çıktığını iddia eden Erdem E., cep telefonuyla olanı biteni görüntülemeye başladı. Kayıt altına alındığını fark eden taksici ise, “Bunu da al” diyerek cinsel organını çıkardı. Taksicinin rezaleti cep telefonu kamerasına yansıdı.

TAKSİCİDEN ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Olayın ardından meslektaşlarının araya girdiği taksici aracına binerek uzaklaştı. Yaşadıkları şokun ardından Erdem E. ve yanındaki iş yeri çalışanları emniyete giderek ayrı ayrı şikayette bulundu. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. (İHA)