İstinaf Mahkemesi, ‘sadece beyanla ceza olmaz!’ diyerek 18 yıl cezası alan gencin beraatine hükmetti

İstanbul Sultangazi'de 2018'de yapılan operasyonla uyuşturucu satıcısı Emre D., yakalandı. Polis arama için Emre D'nin evine gittiğinde Şırnak'ta yaşayan ve tedavi olmak için İstanbul'a gelen Zafer Ü., ve Mahsuni Ş., ile karşılaştı. Soruşturma kapsamında 3 kişi tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından haklarında “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama” suçlarından dava açıldı.

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan yargılamada, sanık Emre D., ifadesinde uyuşturucuyu satmak için diğer sanık Mahsuni Ş.'den aldığını Zafer Ü'nün de aynı işi yaptığını iddia etti.

“SATMADIK, KULLANDIK”

Sanıklar Mahsuni Ş., ve Zafer Ü., suçlamaları kabul etmeyerek uyuşturucuyu satmadıklarını ama kullandıklarını söyledi. Yapılan yargılama sonunda mahkeme, 3 sanık hakkında 18 yıl 9 ay hapis cezası verdi.

CEZAEVİNDE BİR GÖZÜNÜ KAYBETTİ

Sanık Zafer Ü'nün avukatı Abdulcelil Paksoy, müvekkili ile ilgili somut bir delil olmadan ceza verildiğini ifade ederek kararı İstinaf’a taşıdı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairesi'ndeki duruşmada da savunma yapan sanık Zafer Ü., “Emre D., ile önceden tanışmıyorum. Olay günü evinde bulunma sebebim uyuşturucu alıp kullanmaktı. Cezaevinde tutuklu kaldığım süre zarfında bir gözümü kaybettim” dedi.

Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairesi tarafından yapılan yargılama sonucu, yerel mahkemenin Zafer Ü., ve Mahsuni Ş., hakkında verdiği 18 yıl 9 ay hapis cezasının yerinde olmadığına hükmederek beraatlarına karar verdi.

“SADECE BEYANLA CEZA VERİLMEZ”

Mahkeme yaptığı hukuki değerlendirmede şu ifadeler kullanıldı;

* “Kullanma sınırındaki uyuşturucu maddenin sanık Emre’nin evinde ele geçirilmesi, bu evde yakalanan ve kendilerinde uyuşturucu madde elde edilmeyen sanıklar Mahsuni ve Zafer’in, sanık Emre’nin soyut beyanları dışında, sanık Emre tarafından satıldığı iddia edilen uyuşturucu maddeleri temin ettikleri, fişek haline getirdikleri, müşterilerle telefonla irtibat kurdukları, sanık Emre’ye vererek sattırdıkları hususunda, sanıkların savunması aksine herhangi bir delil elde edilemediği, bu haliyle sanıklar Mahsuni ve Zafer hakkında verilen mahkumiyet kararlarının isabetsiz olduğu, kaldırılması gerektiği değerlendirilmiş, karar kaldırılmış ve bu sanıkların beraatine karar vermek gerekmiştir.”

Mahkeme diğer sanık Emre D'ye verilen cezayı da 6 yıl 3 aya indirdi.

“450 BİN TL TAZMİNAT İSTEYECEĞİZ”

Maddi ve manevi tazminat davası açacaklarını belirten Avukat Abdulcelil Paksoy, şöyle konuştu:

* 150 bin TL manevi, 300 bin TL maddi tazminat davası açacağız. Yerel mahkemenin yaptığı sağlıksız ve yetersiz değerlendirme neticesinde müvekkil 16 ay boyunca cezaevinde kalmış ve kendisi için hayati derecede önem arz eden ilaçlar temin edilmediği için, ağır semptomlar göstermeye başlamış ve sonuç olarak sağ gözünü kalıcı bir şekilde kaybetmiştir.

* Yerel mahkemece yapılan yargılama çok ciddi mağduriyetlere sebebiyet vermiştir. Mahkemece oluşturulan mahkumiyet hükmü, Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairesi tarafından bir ay gibi kısa bir sürede bozulmuş ve netice olarak müvekkil hakkında beraat hükmü verilmiştir.