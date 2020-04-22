İYİ Parti, Erdoğan’ın sözlerini eleştirdi: Nefret yüklü dil hiçbir sorunu çözmez!

İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın belediyeler için terör örgütü benzetmesi yaptığı sözlerinin eleştirildiği açıklamada, “Her türlü engele rağmen vatandaşlarımıza hizmet için çabalayan belediyelerimizin faaliyetlerini terör eylemleriyle özdeşleştirmek asil milletimize saygısızlıktır. Cumhurbaşkanının bu kutuplaştırıcı söylemi, ülkemizi içine sürükledikleri yönetim krizini hızla derinleştirmektedir” ifadeleri kullanıldı.

“AÇIKLAMALAR MİLLETİMİZİ DERİNDEN YARALAMIŞTIR”

İYİ Parti’nin yayımladığı basın açıklamanın devamı şöyle:

* Cumhurbaşkanı 20 Nisan 2020 günü gerçekleştirilen kabine toplantısına müteakiben yaptığı basın toplantısında, Millet ittifakı belediyelerinin Covid-19 Salgını ile mücadele kapsamındaki çalışmalarından söz ederken ne yazık ki milletimizi derinden yaralayacak ifadeler kullanmıştır.

“TERÖR ÖRGÜTÜ İLE ÖZLEŞTİRMESİ ESEF VERİCİ”

* Cumhurbaşkanı’nın Millet İttifakı belediyelerinin toplumsal yaraları bir nebze olsun sarabilmek için büyük bir sorumluluk bilinci ve fedakârlık duygusu ile ortaya koydukları gayretli çalışmaları, FETÖ ve PKK gibi ülkemizin birliğine, bütünlüğüne ve istiklalimize kasteden terör örgütlerinin hain eylemleri ile özdeşleştirmiş olması esef verici bir talihsizliktir.

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“PARALEL DEĞİL KURUMSAL KURUMLARDIR”

* Bir kez daha ifade etmemiz gerekirse belediyeler, Cumhurbaşkanı’nın karalayıcı ifadelerinde zikredildiği gibi “paralel yapılanmalar” değildir; tam tersine Türkiye Cumhuriyeti Anayasası çerçevesinde merkezi idareyi mahalli olarak tamamlayıcı şekilde işlev gören “kamusal kurumlardır.

“ASİL MİLLETİMİZE BÜYÜK SAYGISIZLIK”

* Anayasal olarak oluşturulmuş olan belediyelerin faaliyetlerini terör örgütlerinin hain eylemleri ile özdeşleştirmek, hem anayasamıza ve kanunlarımıza hem de büyük ve asil milletimize büyük bir saygısızlık teşkil etmektedir. Zira belediyeler; terör örgütlerinin yaptığı gibi milletimizin huzur ve güvenliğini, ülkemizin bölünmez bütünlüğünü hedef almaz.

“BELEDİYELER MİLLİ İRADENİN TECELLİSİDİR”

* Belediyeler, Anayasa’nın ve kanunların öngördüğü şekilde milli iradenin demokratik bir şekilde tecelli etmesi ile seçilen yerel yöneticiler tarafından yönetilir. Belediyeler yalnızca hukukun kendilerine öngördüğü sınırlar içerisinde faaliyetlerini yürütürler. Terör örgütleri gibi hukukun hilafına iş ve eylemlere girişmezler.

“ANAYASANIN 103’ÜNCÜ MADDESİ İLE BAĞDAŞMAK MÜMKÜN DEĞİL”

* Bu minvalde, Cumhurbaşkanı’nın hakaretamiz ifadelerle eleştirdiği belediyelerin bağış toplama ve bu bağışları değişik şekillerde kullanma yetkisi, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 15. ve 59. maddeleri ile 5216 Sayılı Kanun’un 18. maddesinde yer bulan hükümlerden kaynaklanan yetkilerdir. Keza ihtiyaç sahiplerine, bugünlerde olduğu gibi ekmek dağıtmaları ve değişik ayni yardımları yapmaları da belediyelerin hukuki sorumlulukları arasındadır. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı’nın bu ifadelerini ne hukukla, siyasi etikle ne demokratik prensiplerle ne de göreve başlarken tarafsızlık yemini ettiği Anayasamızın 103. maddesi ile bağdaşmak mümkün değildir.

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“AYRIŞTIRMAK DEĞİL BİRLEŞTİRMEK OLMALI”

* Böylesi bir kriz anında, milletin birliğini temsil eden bir makamda oturması hasebiyle Cumhurbaşkanı’ndan beklenen şey, milletimizin farklı siyasi görüşlere sahip kesimlerini ve onların görev verdiği yerel yönetimleri ayrıştırmak değil; sorumluluk bilinci ile birleştirmek, kucaklamak ve bu krize karşı topyekûn bir mücadelenin meşalesini taşımaktır.

“MUTABAKAT YERİNE SİYASİ ÇIKAR ÜZÜCÜ”

* Milletimizin birliğini temsil eden yüce bir makamda bulunan ve çok geniş yetkilerle donatılmış olan Cumhurbaşkanı’nın böylesi bir felaket esnasında mevcut sorunları çözmek için toplumsal mutabakat arayışı içinde hareket etmesi gerekirken, siyasi çıkarlarına öncelik vermesi maalesef her anlamda üzücüdür. Toplumumuzun çok geniş bir kesimi bu süreçte çok ciddi mağduriyetlerle ve sorunlarla boğuşmaktadır.

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“YAKIN ZAMANDA GIDA KRİZİ KARŞIMIZDA DURMAKTA”

* Başta Covid-19 salgınının getirdiği sağlık sorunları ve can kayıpları olmak üzere; yüz binlerce iş yerinin kapanmış olması ile işsizler ordusuna milyonlarca vatandaşımızın daha eklenmesi, bugün milletimizin en önemli gündemidir. Çiftçilerimizin içinde bulunduğu mali zorluklar ve tarım sektörünün acilen çözülmesi gereken sorunları karşısında iktidarın vurdumduymazlığı, yakın gelecekte gıda krizi gibi bir başka felaketi bu millete yaşatabilecek ciddi bir risk faktörü olarak karşımızda durmaktadır.

“NEFRET YÜKLÜ DİL HİÇ BİR SORUNU ÇÖZMEZ”

* Bu krizin sadece Türkiye’de değil, dünyada bile ne kadar süreceği ve arkasında nasıl bir yıkım bırakacağı henüz meçhul iken; Sayın Cumhurbaşkanı’nın bu can yakan sorunlara odaklanmak yerine, hukuki yetkileri ve imkânları dâhilinde çözüm üretmeye çalışan yerel yönetimlere karşı nefret yüklü bir dil kullanması hiçbir sorunu çözmemektedir. Tam aksine Türkiye’yi içine sürükledikleri yönetim krizini daha fazla derinleştirmektedir.”

* Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı’na çağrımız; belediyeleri bir kamu kurumu olarak görmesi, belediyelerle uğraşmaması, onları engellemeye çalışmamasıdır. Unutmasınlar ki, bir hadisinde sevgili Peygamberimiz “Kolaylaştırın, zorlaştırmayın; müjdeleyin, nefret ettirmeyin.” buyurmaktadır. Milletimizin özellikle bugünlerde Sayın Cumhurbaşkanı’ndan beklediği şey tam olarak budur.