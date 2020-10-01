İYİ Parti yeni Başkanlık Divanı belli oldu!

İYİ Parti Genel İdare Kurulu toplantısında partinin başkanlık divanı belirlendi. Kurultayda GİK listesindeki isimleri tasfiye etmeye çalıştığı öne sürülen ve bazı milletvekillerinin tepki gösterdiği Koray Aydın, eski görevi olan Teşkilat Başkanlığı koltuğunu korurken; gecen ay İYİ Parti'ye katılan eski MHP li Erhan Usta da Ekonomi Politikaları Başkanı oldu.

Akşener’in A takımında Genel Sekreter Uğur Poyraz, Teşkilat Başkanı Koray Aydın, Mali İşler Başkanı Ümit Dikbayır, Yerel Yönetimler Başkanı Metin Ergun, Uluslararası Politikalar Başkanı Ahmet Kamil Erozan, Gençlik Politikaları Başkanı Berna Sukas, Kadın Politikaları Başkanı Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu görevlerini korudu.

Eski Milli Güvenlik Politikaları Başkanı Aytun Çıray, STK İşleri Başkanı Yavuz Temizer, Siyaset Akademisi Başkanı Aydın Adnan Sezgin degisti. Kalkınma Politikaları Başkanı İsmail Tatlıoğlu ise TBMM Grup Başkanı oldu.

Bahadır Erdem Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanlığı görevine getirildi. Mehmet Tolga Akalın Seçim İşleri Başkanlığı, Ünzile Yüksel Toplumsal Politikalar Başkanlığı, Ümit Özlale Kalkınma Politikaları Başkanlığı, Arzu Önşen Doğa ve Çevre Politikaları ve Burak Akburak da STK İlişkileri Başkanlığı görevine aldı.

Başkanlık Divanı şu isimlerden oluştu:

Siyasi İşler Başkanı Cihan Paçacı, Genel Sekreter Uğur Poyraz, Mali İşler Başkanı Ümit Dikbayır, Teşkilat Başkanı Koray Aydın, Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Bahadır Erdem, Seçim İşleri Başkanı Mehmet Tolga Akalın, Uluslararası Politikalar Başkanı Ahmet Kamil Erozan, Türk Dünyası ve Yurtdışı Türkler Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Ortadoğu Politikaları Başkanı Salim Ensarioğlu, Yerel Yönetimler Başkanı Metin Ergun, Ekonomi Politikaları Başkanı Erhan Usta, Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale, Milli Güvenlik Politikaları Başkanı Nuri Okutan, Eğitim Politikaları Başkanı Şenol Sunat, Toplumsal Politikalar Başkanı Ünzile Yüksel, Kadın Politikaları Başkanı Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, Gençlik Politikaları Başkanı Berna Sukas, Doğa ve Çevre Politikaları Başkanı Arzu Önşen, STK İlişkileri Başkanı Burak Akburak.

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