İYİ Partili Çıray’dan ‘sansür’ çıkışı: Tehlikenin farkında mısınız?

AKP'nin Covid-19 pandemisi ile mücadele sürecinde başarısız olduğunu ileri süren, İYİ Parti Milli Güvenlik Politikaları Başkanı ve İzmir Milletvekili Dr. Aytun Çıray, “Covid-19 rakamları sansürlendi; Tehlikenin farkında mısınız? Sağlık Bakanı'nın her gün açıkladığı sözde bilgilendirme tablolarından entübe ve yoğun bakında yatan hasta sayıları çıkartılmıştır. Bakanlık Covid-19 tablosuna gelen sansür bir alârm işareti. AKP hükümeti salgınla mücadelede başarısız” diye konuştu.

“TEDBİRLERİN YETERSİZ OLDUĞUNU BELİRTMİŞTİK”

Hastalık henüz ülkemizde görülmeden önce durumun ciddiyetini ve tedbirlerin yetersiz olduğunu açıkladığını belirten ve uzun yıllar Sağlık Bakanlığı Müsteşarlığı deneyimi de olan Dr. Çıray, sözlerine şöyle devam etti;

* İYİ Parti olarak 30 Ocak'ta verdiğimiz corona virüsü araştırma önergemizin AKP ve MHP oylarıyla reddedilmesinden sonra 31 Ocak'ta yaptığım kamuoyu açıklamasında tedbirlerin yetersiz olduğunu belirtmiş ve Şubat ayı boyunca Umre başta olmak üzere tüm yurt dışı temaslı turistlerin ülkemize girişlerinde karantinaya alınmasının gerekliliğini vurgulamıştım.

* 11 Mart'ta ülkemizde tespit edilen ilk vakadan önce ise bu hastalığın bir pandemi olduğunu ve ülkemizde de varmış gibi tedbir alınması gerektiğini ciddiyetle dile getirmiştim.

* İlk vakadan sonra okulların kapatılması, liglerin ertelenmesi ve yurt dışı giriş çıkışlarının vakit kaybedilmeksizin kapatılması gerektiğini söyleyerek 18 Mart'ta ülke çapında tıbbi karantina uygulanması gerektiğini aksi takdirde bu yayılmanın önlenemeyeceğini söyledim.

* Tıbbi karantinanın nasıl yapılacağını da defalarca dile getirmiş olmama rağmen sokağa çıkma yasağı ve tıbbi karantina arasındaki farkı bilmeyen AKP yöneticileri, bütünsellikten ve bilimsellikten uzak bir şekilde alınan sokağa çıkma yasağı kararları ve yaş kısıtlamaları ile bu salgın krizini kontrol altına almaya çalışarak başarısız bir süreç yönetmiştir.

“AKP HÜKÜMETİ BİLİMSELLİKTEN UZAK TEDBİRLER ALIYOR”

Şehirlerarası seyahatlerin izne bağlanması gerektiğini, yoğun vaka olan illerin izolasyonunu, özel hastanelere kamu kontrolü önerisini, il bazında pandemi kurullarının kurulmasının önemini, test kitlerinin iyileştirilmesi gerektiğini, bilim kurulunun yeniden organize edilmesi gerektiğini ve Cumhurbaşkanı'na çağrı yaparak ülke çapında karantina yapılmasının hayati önem taşıdığını tüm kitle iletişim araçları vasıtasıyla duyurduklarını belirten Çıray, şunları söyledi:

* Karamsarlık yaymak gibi bir niyetimiz yok, ama tüm bu önerilerimize rağmen taksit taksit, bilimsellikten uzak bir şekilde ve gecikerek tedbirleri uygulamaya devam eden AKP hükümeti, hiç de güvenilir olmayan hasta-vefat sayılarına bakarak kontrol altına alınmamış bir salgın sürecinde 1 Haziran itibariyle ülkemizi -güya- normalleşme sürecine sokmuştur.

* Esasen normalleşme süreci adını verdikleri bu süreç İngiltere'nin deneyip adeta bir felâkete neden olduğu ‘Sürü bağışıklığı' modelidir.

* Nitekim bu süreç sonunda bugün geldiğimiz noktada hasta sayıları artmış ve Ankara gibi sağlık kuruluşlarının en gelişmiş olan ilimizde bile yoğun bakım yatak sıkıntısı ortaya çıkmıştır.

* Sağlık Bakanı'nın her gün açıkladığı sözde bilgilendirme tablolarından entübe ve yoğun bakında yatan hasta sayıları çıkartılmıştır. Bakanlık COVID 19 tablosuna gelen sansür bir alârm işareti.

“DERHAL GEREKLİ ÖNLEMLERİ ALMAZLARSA SONBAHARDA SAĞLIK SİSTEMİ ÇÖKER”

Haziran ayından itibaren resmi verilere göre toplumsal düzeyde bulaşıcılığı kontrol altına alamayan ülkemizde salgının geldiği son aşamadan çok büyük bir endişe duyduğunu söyleyen Çıray, sadece hastalık belirtisi gösterenlere ve şikâyetle başvuranlara test yapılan Türkiye'de hastalığın süresi göz önüne alındığında haftalar içerisinde yoğun bakım ihtiyacı olan hasta sayısının ve hastane yatış oranlarının artması test stratejilerinin kafa karıştırıcı nitelikte olduğunu belirtti.

Aytun Çıray sözlerini şöyle tamamladı;

* Türk Toraks Derneği yetkililerinin gözlem ve araştırmaları sonucu vardıkları bilgi, vaka sayılarındaki artışın resmi rakamların çok üzerinde olduğu yönündedir.

* TTD yetkililerine göre hastanelere yatışı yapılan Covid-19 hastalarının sayısındaki artış yeni hasta servislerinin açılmasına sebebiyet verecek ölçüdedir.

* Düğünlerin, asker uğurlamalarının, cenazelerin ve diğer toplu bulunulan ortamlar devam ediyor ve derinleşen ekonomik krizin de etkisiyle hükümet yetkilileri tarafından topluma iyimserlik aşılanıyor. Bu kafa ile salgının kontrol altına alınması imkansız olduğu kadar, Türkiye'deki salgın seyrini giderek kötüleşiyor.

* Başta Sağlık Bakanı olmak üzere, her konuda son karar verici olan Sayın Erdoğan'ın dikkatlerini çekiyorum: Derhal gerekli önlemleri almazsanız sonbaharda sağlık sistemi çöker.