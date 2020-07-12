İYİ Partili Kavuncu’dan çarpıcı Ayasofya yorumu: Erken seçim duyarsak hiç şaşırmayalım!

Hakan KAYA / SÖZCÜ

26 Temmuz’da İstanbul İl Kongresi’ni gerçekleştirecek olan İYİ Parti’de geçen hafta adaylığını açıklayan mevcut İl Başkanı Buğra Kavuncu, teşkilat toplantılarını aralıksız sürdürüyor. İstanbul’un 39 ilçesini dolaşan Kavuncu, İstanbul 3. Bölge’deki ilçe yönetimleriyle bir araya geldi.

Ayasofya’nın ibadete açılmasıyla ilgili karar sonrası ‘erken seçim’ konusunun tekrar gündeme gelmesine dikkati çeken Buğra Kavuncu, “Ekim-kasım için bir erken seçim duyarsak hiç şaşırmayalım. Ama artık tamamen piştik; kongreler de vız gelir seçimler de vız gelir, hepsinin altından kalkarız” diye konuştu. 2024 seçimlerine kadar hazırlıkların tamamlanacağını belirten Kavuncu, şunları söyledi:

2024 YEREL SEÇİMLERİNE HAZIR OLACAĞIZ

* Önümüzdeki çok uzun bir süre var. İstanbul’un 39 ilçesinde, İstanbul'un büyükşehirinde ortaya çıkan arkadaşlarımız, kentin büyük bölümünü yönetecekler, buna yürekten inanıyorum.

* Her ilçede, 2024'e kadar marka olacak, mahalle mahalle, sokak sokak gezerek öne çıkacak isimleri oluşturacağız. 2024 yerel seçimleri geldiğinde “Kim aday olacak?” diye düşünmeyeceğiz, vatandaş diyecek ki: Haydi…

Z KUŞAĞININ BİZE BÜYÜK İLGİSİ VAR

* Bizim önümüzde uzun bir süre var, bunun alt yapısını, planını projesini hazırladık. Ben o zaman il başkanı olurum ya da olmam hiç önemli değil. Kurumsallık esastır. Benden sonra gelecek arkadaşıma teslim edeceğim dosyayla biz 2024 yerel seçimlerine hazır olacağız.

* Özellikle üniversite ve lise gençliği çok önemli, Z kuşağı olarak tarif ediliyor. Bu kuşağın bize ilgisi çok fazla. KONDA'nın yapmış olduğu son araştırmaya göre bu kuşağın bize çok büyük bir merak ve sempati duyduğu ortaya çıkıyor. Fakat bunun altını doldurmamız da gerekiyor.