İzmir Büyükşehir’den öğrencilere online deneme sınavI

‘Sokaklar offline sınavlar online’ sloganıyla yola çıkan İzmir Büyükşehir Belediyesi üniversite sınavlarına hazırlanan mezunlar, 12. sınıf öğrencileri ve Liselere Geçiş Sınavı’na (LGS) hazırlanan 8. sınıf öğrencilerine ücretsiz online deneme sınavı olanağı sunuyor.

Proje İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Projeler Müdürlüğü tarafından yürütülen online deneme sınavlarına katılmak isteyenlerin Bizİzmir dijital platformlarından başvuru yapması gerekiyor.

Bizİzmir mobil uygulamalarının ya da www.bizizmir.com web sitesinin ana sayfasındaki ‘DUY’ butonuna tıklayarak açılan sayfada Online Deneme Sınavı kutusuna ulaşılıyor. Önkayıt için bu kutuya tıklamak ve açılan formun 26 Mayıs 2020 saat 23.59’a kadar doldurmak gerekiyor. Başvuruda İzmir il ya da ilçelerinde ikamet etme şartı aranıyor.

İLK SINAV 30 MAYIS’TA

Kayıt yaptıran öğrencilere girecekleri sınav ile ilgili sınav kodu mesajla gönderilecek. LGS adayları 30 Mayıs ve 6 Haziran’da 09.00-21.00 arası istenilen herhangi bir saatte sınava girebilecek. 12. sınıflar ve mezunlar, 31 Mayıs ve 7 Haziran’da 09.00-21.00 arası istenilen herhangi bir saatte Temel Yeterlilik Sınavı’na (TYT) girebilecek. LGS için sınav süresi 190, TYT için ise 165 dakika olacak. Sınavda ÖSYM ve MEB’in puan hesaplama yöntemleri kullanılacak.