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İzmir’de 9 Eylül coşkuyla kutlandı: Unutulmaz hologram gösterisi

İzmir'de gün boyu süren kurtuluş coşkusu Gündoğdu Meydanı'ndaki muhteşem ışık ve hologram gösterisiyle sona erdi.

Sozcu.com.tr
10:12 -
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İzmir’in işgalden kurtuluşunun 98’inci yıl dönümünü birbirinden farklı etkinliklerle kutlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi akşam da lazer ışık ve hologram gösterisiyle kentte kurtuluş coşkusu yarattı.

(FOTO: SÖZCÜ)

Gündoğdu Meydanı’nda Körfez vapurundan yapılan lazer ışık gösterisine marşlar eşlik ederken, 9 Eylül’e özel hazırlanan hologram gösterisi de izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.

(FOTO: SÖZCÜ)

Hologramla eş zamanlı olarak Gündoğdu Meydanı, Karşıyaka ve Karantina’da yapılan gösteride 26 Ağustos Büyük Taarruz, 30 Ağustos Başkomutan Meydan Muharebesi ve Atatürk’e ait görüntüler İzmirlilerin ortak hafızasını yeniden canlandırdı.

(FOTO: SÖZCÜ)

Atatürk izmir Sözcü
Son güncelleme: 10:21 10.09.2020
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