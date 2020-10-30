İzmir’de Bayraklı’da can pazarı

Ege Denizi’nde merkez üssü İzmir’in Seferihisar ilçesi açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem nedeniyle çok sayıda bina yıkılırken enkazlarda arama kurtarma çalışmaları da başladı.

Depremden en çok etkilene Bayraklı’da yıkılan bir binanın enkazından yaralı olarak çıkarılan depremzedelerin görüntüsü kameralara yansıdı.

BAŞKAN SOYER’DEN TRAFİK UYARSI

Depremin ardından açıklamalarda bulunan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer “Şu anda Bayraklı civarında 20 binada yıkım olduğu ihbarı aldık. Araç kullanımı konusunda vatandaşlarımızı uyarmamız lazım, enkaz kaldırma ekiplerimiz trafik tıkanıklığı nedeniyle oralara ulaşamıyor. Kültür Park’ı açıyoruz, araçları oraya yönlendirmemiz lazım” dedi.

Depremin ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’i arayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremle ilgili bilgi aldı.