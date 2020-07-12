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Jakuziye giren AKP’li yöneticiden skandal sözler: Ulan fakirler beni rahatsız etmeyin

Şanlıurfa AKP Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Salih Saraç girdiği jakuzide keyif yaparken, yoksullarla alay etti ve "Ulan fakirler, oğlum beni rahatsız etmeyin. Tamam mı? Biraz keyif edeceğim de" dedi. Çirkin görüntüler sosyal medyaya düştü ve çok sayıda tepki geldi. "Sen o fakirler sayesinde o koltukta oturuyorsun" şeklinde yorumlar yapıldı. Saraç, skandal videoyla ilgili olarak SÖZCÜ’ye "Arkadaş grubuna attığım bir görüntüydü. Oradan yaymışlar. Esprili bir şeydi. Allah’ın dediği olur" demekle yetindi.

Ali Ekber ERTÜRK
12:18 -
Haberler Gündem

Şanlıurfa AKP Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Salih Saraç’tan skandal görüntüler. AKP’li Saraç, girdiği jakuzide keyif yaparken, yoksullarla alay etti ve “Ulan fakirler, oğlum beni rahatsız etmeyin” dedi.

Mehmet Salih Saraç, skandal videoyla ilgili olarak SÖZCÜ'ye konuştu. Saraç, “Arkadaş grubuna attığım bir görüntüydü. Oradan yaymışlar. Esprili bir şeydi. Allah'ın dediği olur” dedi. Video görüntüsü sosyal medyada hızla yayıldı, binlerce tepki geldi. İşte onlardan bazıları:

DÜN LEĞENDE YIKANAN…

* Sen o fakirler sayesinde o koltukta oturuyorsun.

* Allah cezanı versin senin. Dua et size oy verenler uyanmasın.

* 20 yıl sonra AKP neydi deyince bunlar gelecek akla. Diyarbakır Belediyesi'ndeki lüks banyo, saraylar, makam arabaları. Yoksullukla boğuşan bir halk ve sızlanmayın diyen yiyiciler.

* Lan fakirlere söyleyin, AKP anca sefa sürer vatandaş fakirdir demek mi istemiş kendileri burada. Biz yapsak hemen içeri atılır mıyız?

* Beyin göçü denen şey bu olsa gerek.

* Daha düne kadar leğende yıkananlar haline bak sen, görgüsüzler.

AKP beyin Diyarbakır Şanlıurfa Sözcü
Son güncelleme: 12:23 12.07.2020
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