Karamollaoğlu: Dış politika ‘asarım, keserim’ ile yürütülemez

Partisinin haftalık basın toplantısında konuşan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

AKP hükümetinin dış politikalarını eleştiren Karamollaoğlu, “Türkiye'miz maalesef böyle bir durumda yalnız bırakıldı” diyerek Doğu Akdeniz'de yaşanan olaylara dikkat çekti.

Türkiye'nin kimseden destek alamadığını söyleyen Karamollaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü;

*Dün Oruç Reis gemimiz bakım ve onarım için limana geri dönmüş bulunuyor. Biz elbette dış politikada diplomasi ve diyaloğu tercih ederiz.

*Ama sırf siz iç politika malzemesi yapacaksınız diye '82 Musul, 83 Kerkük' kafası ile giderseniz, gemiyi limana çekince diyecek söz bulamazsınız. Dış politika ‘asarım, keserim' ile yürütülemez.

TAVSİYEDE BULUNDU

“Bu zihniyet Türkiye'ye bugün de zarar verir, yarın da zarar verecektir” ifadelerini kullanan Karamollaoğlu şu ifadeleri kullandı;

“Şam'da Cuma namazı kılacakken, abdest bile alamaz duruma düşersiniz. Önceliğimiz her zaman akıllı bir diplomasi benimsenmesi istikametinde olmuştur. Bunun da yolu komşu ülkeler ile geçmişte oluşturduğumuz birliktelikleri güçlendirmekten geçer.”

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