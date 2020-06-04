Karantina sonrası kaldığı yurda dönen üniversiteli zarfı görünce şaşırdı!

Irak'ın Basra şehrinden getirilerek Afyonkarahisar Bacım Sultan Öğrenci Yurdu’nda 29 Nisan tarihinden itibaren karantinada tutulan 136 Türk vatandaşı, 14 günlük karantina sürecinin dolmasıyla birlikte 13 Mayıs tarihinde memleketlerine uğurlanmıştı.

ODASINDA ZARFI GÖRÜNCE ŞAŞKINA DÖNDÜ

Yurtlardaki karantina süresinin sona ermesinin ardından Afyonkarahisar Bacım Sultan Öğrenci Yurdu’ndaki odasına eşyalarını toplamak için gelen üniversitesi öğrencisi Sanem K. bir zarfla karşılaştı. Zarfın üzerinde bir not ve içinde bir miktar para gören üniversite öğrencisi Sanem Karagöz hem şaşırdı, hem de çok duygulandı.

“BİR MİKTAR PARA BIRAKTIM”

Karantina süresini yurtta geçiren kişinin bıraktığı notta, şu ifadeler yer aldı;

*Değerli Öğrenciler; Irak Basra'dan yurdunuza gelip yurdunuzda misafir olduk.(Zorunlu karantina Süresi) Bu geçen süre içerisinde bol bol temizlik yaptım.

*Kimin olduğunu bilmiyorum ama birtakım eşyalar buldum. 1 adet kemer, 1 adet makyaj malzemesi, bir adet kulaklık, bir adet lastikli toka. Bu eşyalarınızı el yıkama lavabosu kapağını açınca elinizi üste atın oradan alırsınız.

*Sizden ricam bunları alınca beni bilgilendirin. Not: Bir miktar para bıraktım. İyi günlerde harcayın. Selam olsun sizlere. Başarılar diliyorum.

TEŞEKKÜR ETTİ

Notu alan üniversite öğrencisi Sanem K. yaşadığı durumu sosyal medyadan “Afyonkarahisar Bacım Sultan yurdundaki odamda karantina sürecini tamamlayan kişinin bıraktığı not ve bir miktar para. Hala iyi insanlar var'' şeklinde paylaşarak teşekkür etti.