Katile, kaçakçıya af var, gazeteciye yok

Cezaevlerindeki 300 bin kişiden 90-100 bininin tahliyesini öngören düzenleme AKP tarafından CHP-İYİ Parti ve HDP'ye sunuldu. Teklife göre koşullu salıverilme oranı yüzde 50 olacak.10 yıla mahkum olan 5 yıl yatıp çıkacak.

Kasten öldürme suçu bakımından 2/3 ve terör suçları ile örgütlü suçlar bakımından 3/4'lük koşullu salıverilme oranında değişiklik yapılmadı. Cinsel suçlar ve uyuşturucu ticareti suçları bakımından 3/4'lük koşullu salıverilme oranı 2/3'e indiriliyor.

DENETİMLİ SERBESTLİK 3 YIL

Denetimli serbestlik yeniden düzenlendi. Her hükümlü cezasının yüzde 40'ını yatacak. Belirli bir tarihten önce işlenen terör, cinayet ve özel hayatın gizliliğine ilişkin suçlar hariç tüm suçlarda denetimli serbestlik 1 yıldan 3 yıla çıkacak.

0-6 yaş arasında çocuğu bulunan kadın hükümlüler ile 70 yaşını bitirenler için 2 yıllık denetimli serbestlik 4 yıla çıkacak. 18 yaşından küçükler için cezaevinde geçirilen 1 gün 3 gün sayılacak.

GÜNDÜZ SERBEST

Hapis cezalarının hafta sonu ve gece içeride kalmak suretiyle infazına ilişkin 6 aylık sınır, kasıtlı suçlarda 18 aya, taksirli suçlarda 3 yıla çıkacak.

10 yıl ve üzeri ceza alanlar ile terör, örgütlü suçlar, cinayet, cinsel dokunulmazlık ve uyuşturucu suçundan mahkûm olanlar da açık cezaevine geçebilecek.

İnfaz ertelenme süresi 6 aydan 1 yıla çıkarılacak. Yaralama suçunun canavarca his saiki ile işlenmesi durumunda ceza artacak. Kaçakçıya etkin pişmanlık imkanı getirilecek.

CHP GAZETECİLERE ÖZGÜRLÜK TALEP ETTİ

AKP, infaz paketi için muhalefetle görüşmelere başladı. CHP kırmızı çizgisinin uyuşturucu ve cinsel suçlar olduğunu belirtti, gazetecilere özgürlük istedi.

Genel Başkan yardımcısı Muharrem Erkek görüşmede SÖZCÜ yazar ve yöneticilerinin hapse mahkum olduğu,''Örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüte bilerek yardım'' maddesini gündeme getirdi.

‘'Böyle bir suç türetildi, yazılarında muhalefet yaptığı için örgüt propagandası ile suçlanan gazeteciler var. Bunların masaya yatırılmasını istiyoruz'' dedi.

5 YIL SONRA HDP'YE GİTTİ

AKP yönetimi, infaz yasası düzenlemesi konusunda 2015 yılından beri iletişim kurmadığı HDP ile de görüştü. Düzenleme hakkında bilgi verdi. Görüşmede Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan da yer aldı.

AKP en son 2015'te koalisyon görüşmeleri için HDP'yle buluşmuştu.