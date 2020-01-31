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Kaynarca-Pendik-Tuzla Metro hattında çalışmalar yeniden başlıyor

İBB, yapımı 2 yıl önce duran bir metro hattını daha aktif hale getireceklerini duyurdu. 3 Şubat Pazartesi günü İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla düzenlenecek törenle, 12 km'lik 8 istasyonlu Kaynarca-Pendik-Tuzla Metrosu'nda çalışmalar yeniden başlayacak.

Sözcü İstanbul
13:19 -
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Kaynarca-Pendik-Tuzla Metro hattında çalışmalar yeniden başlıyor

Proje kapsamında, hattın uzunluğu yaklaşık 12 km olan ve toplam 8 adet istasyonu bulunan bağımsız 2 metro hattı yapılacak. Hattın 2022 yılı sonunda işletmeye alınması planlanıyor.

Hatların uzunluğu ve istasyonlar şu şekilde olacak;

1.Hat: Tavşantepe-Tuzla Hattı; 7,7 km uzunluğunda ve 6 adet istasyonu bulunuyor.

2.Hat: Pendik Merkez-Kaynarca Hattı (Tavşantepe-Sabiha Gökçen Havalimanı Hattının devamı); 4,1 km uzunluğunda ve 2 adet istasyonu bulunuyor.)

KAYNARCA-PENDİK-TUZLA METRO HATTI İLE YOLCULUK SÜRELERİ

-Tuzla-Tavşantepe 11 dk
-Tuzla-Kadıköy 51 dk
-Tuzla-Yenikapı 65 dk
-Tuzla-Ümraniye 51 dk
-Pendik Merkez-Kaynarca 3 dk
-Pendik Merkez-SG Havalimanı 15 dk
-Pendik Merkez-Sultanbeyli 35 dk

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