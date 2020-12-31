Kentsel dönüşüm mağdurları: 10 aydır kira ödemesi yok

CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, yaptığı açıklamada Antalya'nın Kepez ilçesi, Kepez ve Santral mahallelerinde yürütülen kentsel dönüşüm projesinin bitirilememesi ve ödenmeyen kira yardımlarından dolayı vatandaşların mağdur edildiğini söyledi.

“2 BİN 658 VATANDAŞ MAĞDUR”

Vatandaşlara daha öncede sözler verildiğini fakat bir türlü yerine getirilmediğini belirten Arı şunları söyledi; “Yönetmelik değişikliği ile beraber kira ödeme süresi 48 aya çıkarıldıktan sonra son yılın kirasını hükümet olarak bir türlü ödeyemediler. İki ay Antalya Büyükşehir Belediyesi direkt yükümlülüğü olmamasına rağmen kira ödemesini yaptı. Ancak 10 aydır Bakanlık bu ödemeyi yapamıyor. Yaklaşık 2 Eylül'den bu yana ben kamuoyuna bu konuyu defalarca gündeme getirdim. Soru önergesi yaptım ve Plan Bütçe Komisyonu'nda Çevre ve Şehircilik Bakanı'na bizzat yüzene karşı bu mağduriyeti dile getirdim. Ona da bir ödeme yapılacağı ifade edildi. En son 30 Kasım itibariyle Bakanlık oluru çıktı.

Kepez'de mağdur olan 2 bin 658 vatandaş, 30 Kasım'da ki bu bakanlık oluruyla umut içerisine girmişti. Çünkü gerçekten burada ki vatandaşlarımız çok büyük mağduriyet yaşayan kişiler. Ekonomik sıkıntısı olan kişiler. Şu an 10 aydır kira desteği alamadıkları gibi kendileri de kira ödemek zorunda kaldıkları için büyük anlamda ekonomik sıkıntıya girmiş durumdalar. Halen bu ödeme yapılamadı”

“MAĞDURİYETİN GİDERİLMESİ BEKLEMEKTEYİZ”

Olayı sosyal medya aracılığı ile tekrar gündeme taşıdığını ifade eden Arı; “Koca bir yıl içerisinde yaklaşık 24 milyon civarında bir parayı bakanlık ödeyemedi. Çünkü bu anlayış yandaşlara, 5'li çeteye, kamu-özel işbirliklerine aktaran bu anlayış bir tek, bin 658 vatandaşın hakkı olan kira yardımı maalesef ödememekte ve haklıda mağdur etmektedir.

Kepez halkının, kentsel dönüşüm mağdurlarının mağduriyetinin giderilmesi beklemekteyiz. Maalesef ki hem kentsel dönüşüm, hem de kira ödeme sürecinde Kepez halkı AKP iktidarı tarafından mağdur edilmiştir. En azından kira ödemesi küçükte olsa bir destek olacaktı. Ancak yılbaşına girdiğimiz şu günlerde bu insanlar mağdur edilmiş durumda” dedi.