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Kılıçdaroğlu: Ne askeri ne de sivil darbecilerin vesayetini kabul etmiyoruz

27 Mayıs darbesiyle ilgili açıklama yapan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Şunu bütün vatandaşlarımın bilmesini isterim. Darbe hukukunu tahkim edenlerin, güçlendirenlerin 'biz darbelere karşıyız' demeleri tam bir aldatmacadır..." ifadelerini kullandı.

Sozcu.com.tr
17:38 -
Haberler Gündem
Kılıçdaroğlu: Ne askeri ne de sivil darbecilerin vesayetini kabul etmiyoruz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 27 Mayıs darbesinin 60. yıl dönümünde bir mesaj yayımladı. Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı;

*Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Millet iradesi üzerinde ne askeri ne de sivil darbecilerin vesayetini kabul etmiyoruz.

*59 yıl önce kaybettiğimiz Menderes'i, Zorlu'yu ve Polatkan'ı rahmetle ve saygıyla anıyoruz…

“TAM BİR ALDATMACA”

*Şunu bütün vatandaşlarımın bilmesini isterim. Darbe hukukunu tahkim edenlerin, güçlendirenlerin “biz darbelere karşıyız” demeleri tam bir aldatmacadır…

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Son güncelleme: 17:56 27.05.2020
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