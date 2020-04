Kılıçdaroğlu, sanatçılarla video konferans toplantısı gerçekleştirdi

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında gerçekleştirilen video konferans toplantısına, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de katıldı. Başkanlar, gündeme getirilen şikayet ve öneriler için en kısa zamanda çalışma başlatacaklarını dile getirdi.

“GEZİCİ KÜTÜPHANE KURMAK LAZIM”

Gezici çocuk kütüphaneleri kurmak gerektiğinin altını çizen Kenan Kocatürk, “Belki de en sihirli kavram, yönetişim kavramı dediğimiz bu kavramı kullanarak yapmamız gerekiyor. Belediyelerimizin zaten şeffaf açık politikalarıyla beraber, demin Mustafa Aksoy arkadaşımız da söyledi, sivil toplum kuruluşlarının ya da sektörlerin yöneticileriyle birlikte ortaklaşa, kültür sanat hayatını ne şekilde şekillendirileceği ile ilgili çalışmalar yapılmalı. Gezici çocuk kütüphaneleri kurmak lazım. Yetişkinler için de gezici kütüphane kurmak lazım. Kütüphanelerle semtlere kitapları aktarmak lazım.” dedi.

“BELİRSİZ BİR AÇIKLAMA”

Para alan tiyatroların sesini çıkarmadığını hatırlatarak, onlara sitem ettiğini dile getiren Emre Kınay, “50'ye yakın etkinliğimiz iptal oldu, bilet iadeleri yaşadık. Türk Hava Yolları bizim biletlerimizin iadesini vermezken, biz bilet iadesi yaptık. Kültür Bakanlığı açıklamasında destek alan tiyatroların 25 oyun oynama zorunluluğunu kaldırıp, var olan tiyatrolara destek vereceğini söyledi. Ancak belirsiz bir açıklama, kimin ne para aldığı önceden açıklanırken, artık bu iş gizli saklı yapılıyor. Tiyatroculara da buradan sitem ediyorum. Para alan sesini çıkarmıyor.” açıklamasında bulundu.

“İŞSİZLİK MAAŞINA BİLE BAŞVURAMIYORLAR”

Setler can güvenliği ile ilgili kampanya düzenlediklerini ve setleri durdurmak için çaba sarf ettiklerini belirten Demet Akbağ, “Bizim can güvenliği ve ekonomik talebimiz var. Setlerde can güvenliği ile ilgili kampanya düzenledik. Setlerin durması için çaba sarf ettik. Yüzde 90'nını da sanıyorum durdurduk. 80-90 kişinin çalıştığı ve yaş aralığının 1 ile 70 yaş olduğu bir sette salgından etkilenmemek imkansız. Sendikamızın yıllardır dile getirdiği en önemli sektörel sorunumuz sosyal güvence. Oyunculara İş Kanunu'na aykırı şekilde serbest meslek makbuzu ulaştırılıyor. Oyuncunun sete gittiği gün sigortası çalışıyor. Oyuncular bir yere de başvuramıyor. Şu anda sektör çalışanları işsiz ama işsizlik maaşına bile başvuramıyorlar.” ifadelerini kullandı.

“BELEDİYELER GEÇİCİ OLARAK ÇALIŞTIRMALI”

Sanatçılara sahip çıkılabilmesinin ‘Nuh'un Gemisi'ni yaratmakla mümkün olduğunu savunan Levent Üzümcü, “Bugün Türkiye'de güvenilir kurumların oyuncular sendikası, tiyatrocular kooperatifi gibi kurumların veya işte MESAM gibi bu tarz kurumların güvenilir bir kurul oluşturarak, gündelik para kazanarak hayatlarını devam ettiren bütün sanat emekçilerine ki bunlar saksıda yetişmiyor maalesef, sahip çıkılabilmesinin bir Nuh'un Gemisi yaratmakla mümkün olabileceği kanısındayım. Bugün belediye başkanları mutlak suretle bir araya gelip, şu an saksıda yetişmeyen bu insanları bir Nuh'un gemisi yaratarak bu insanları geçici olarak çalıştırmalı.” dedi.

“ORANLAR KONUSUNDA ANLAŞMAMIZ GEREKİYOR”

Candan Erçetin ise paylaşım konusunda herkesin anlaşması gerektiğini vurgulayarak, “Kültür Bakanlığı'nda ve bir kısmı Maliye Bakanlığı'na devredilecek olan bütçeden bizim bu parayı almamız kesinlikle gerekiyor. Hepimizin, paylaşım oranları konusunda anlaşmamız gerekiyor. Belediyelerin müzikten, özellikle konserlerden topladığı, benim bildiğim kadarıyla, yüzde 8'lik bir rüsum var. Acaba bize, müzik camiasına, belli kriterlerle dağıtılmak üzere bize ödeyebilirler mi?” açıklamasında bulundu.

“DAHA KAPSAMLI GÖRÜŞMELER PLANLAYACAĞIM”

Kısa, orta ve uzun vadede neler yapabileceklerine dair rapor hazırlayacaklarını belirten İmamoğlu, “Ben buradaki sanatçılarımızın ve meslek gruplarımızın da eğer onayı olursa, hızlıca daha geniş kapsamlı çözüm önerilerinin dinlendiği birebir görüşmeler planlayacağım. Ve hızlıca arkadaşlarımın bir rapor oluşturmasını isteyeceğim. Raporlar üzerinden de, bizler kısa vadede neler yapabiliriz, orta vadede neler yapabiliriz, uzun vadede neler yapabiliriz şeklinde bir rapor oluşturup tekrar sizlerle hem de Genel Başkan'ımıza da bir rapor vererek paylaşmak isterim. Dolayısıyla bunu hızlıca başlatacağım.” şeklinde konuştu.

“ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPACAĞIZ”

Ankara'nın 25 sene sanatsız kaldığını dile getiren Yavaş, “Mesleğini icra edemeyen müzisyenlerin de listesini istemiştik. Bize oradan 654 tane isim geldi. Biz de mesaj çektik ve küçük de olsa nakdi yardım yaptık. 427 kişi bize başvurmuş, 427'sine küçük bir nakdi yardım yaptık. Ayrıca kendilerine gıda da göndereceğiz. Bu konularda üzerimize düşeni yapacağız. Ankara sanatsız kaldı 25 yıl. Biz İstanbul ve İzmir'e nazaran biraz daha fazla gayret etmek zorunda olduğumuzu biliyoruz.” dedi.

“SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇÖZÜMLER ÜRETEBİLİRİZ”

Pandemi sonrasında da sürdürülebilir çözümler üretebileceklerini düşündüklerini ifade eden Soyer, “Sevgili Levent Üzümcü'nün de söylediği gibi pandemi döneminde bir Nuh'un Gemisi yaratmak ama hem de pandemi sonrasında sürdürülebilir bir üretim ilişkisine dair çözümler üretebileceğimizi düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

“MÜCADELEMİZİ YAPTIK AMA OLMADI”

Sanatçılar ve Belediye Başkanları'nın konuşmalarının ardından genel bir değerlendirme yapan Kılıçdaroğlu, “Sanatçılarla beraber olmak beni heyecanlandırıyor onu ifade edeyim önce. Sanatın olmadığı bir hayatı düşünmek mümkün değil. Yapılan muhalefetin bir kaba güç olmasından öte muhalefetin içi dolu bilgiye dayalı bir muhalefet olması lazım. Geniş kitlelerden destek almanız açısından. Muhalefetin aynı zamanda yol gösterici olması lazım. Tutuklu gazetecilerin, sanatçıların, avukatların, askeri öğrencilerin, erlerin infaz yasasından yararlanmalarını istedik. Mücadelemizi yaptık ama olmadı. Salonların ücretsiz tahsisi doğrudur, belli bir süre ücretsiz tahsis edilebilir.” dedi.