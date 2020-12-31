Kılıçdaroğlu’ndan Fikri Sağlar’a sert tepki: Çağın neresindeyiz biz ya

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Atık Yakma Tesisi'nde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

CHP’li eski bakan ve milletvekili Fikri Sağlar’ın katıldığı bir televizyon programda yatığı türbanla ilgili açıklamalarını hatırlatan bir gazeteci Kılıçdaroğlu'na, “Böyle bir durumda siz aynı düşünceyi paylaşır mısınız? Nasıl yorumlarsınız?” sorusunu yöneltti

“ADALET DAĞITTIĞI SÜRE İÇİNDE HİÇBİR SORUNUM YOK”

Kılıçdaroğlu şöyle cevap verdi:

* Nasıl paylaşırım arkadaşlar? Ya çağın neresindeyiz biz ya? Kişi başörtüsü takar takmaz o onun tercihidir. Benim görevim onun tercihine saygı duymaktır.

* Efendim hakim böyle olursa ya da şöyle olursa… Hakim hukukun üstünlüğüne ve vicdani kanaatine göre karar verirse gerçek anlamda hakimdir ve benim başımın üzerinde yeri vardır.

* Başörtüsü takar takmaz başka bir şey yapar yapmaz o ayrı bir şey o onun özel yaşam tarzıdır? Ona benim saygı duymam lazım.

Ama ben saygı duyarken ondan ne bekleyeceğim gerçek anlamda adalet dağıtmasını bekleyeceğim. Adalet dağıttığı süre içinde hiçbir sorunum yok.

Kaldı ki bizim parti meclisinde de var. Üstelik hukuk mezunu arkadaşlarımız da var parti meclisinde görev yapıyor. Evet dolayısıyla böyle bir ayrımcılığı asla kabul etmiyorum ve doğru bulmuyorum.

FİKRİ SAĞLAR NE DEMİŞTİ?

CHP’li eski bakan ve milletvekili Fikri Sağlar katıldığı programda “Türban irticai faaliyetlerin şeriat isteyenlerin üniformasıdır, başörtüsü yüzyıllar boyunca Anadolu’da bir geleneksel giysidir arada fark var. Kendimden söylemek istiyorum ben yargılandığım zaman türbanlı bir hakimin karşısına gittiğimde benimle ilgili haklarımı koruyacağı ve adaleti yerine getirebileceği konusunda kuşkum var” ifadelerini kullanmış bu sözler büyük tepki toplamıştı.