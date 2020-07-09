Kılıçdaroğlu’ndan parti liderlerine ‘kurultay’ mektubu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 25-26 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek 37. Olağan Kurultay öncesi siyasi parti liderlerine gönderdiği mektupta şu ifadeleri kullandı:

* 28-29 Mart 2020 tarihlerinde gerçekleştirmeyi planladığımız 37. Olağan Kurultayımızı, tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını nedeniyle ileri bir tarihte yapmak üzere iptal etmiştik.

* Ülkemizde salgının etkisinin yavaşlamaya başlamasıyla Yüksek Seçim Kurulunun siyasi parti kongrelerinin yapılabileceğine yönelik kararı sonrası Sağlık Bakanlığının da (Covid-19 kapsamında alınması gereken tedbirlerle) Kurultayımızın gerçekleşmesi yönünde olumlu görüş belirtmesi üzerine 37. Olağan Kurultayımızı toplama kararı aldık.

* Açık havada ve seyircisiz olarak 25-26 Temmuz 2020 tarihlerinde Bilkent Odeon'da 37. Olağan Kurultayımızı gerçekleştireceğiz. Covid-19 tedbirleri kapsamında seyircisiz olarak gerçekleştirmek zorunda olduğumuz Kurultayımıza sizleri davet edemiyor olmaktan büyük üzüntü duyuyorum.

* Ülkemizin ve tüm dünyanın bir an evvel bu zorlu süreci geride bırakarak normale dönmesini umuyor, sizlere sağlık ve esenlikler diliyorum.