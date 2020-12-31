Kılıçdaroğlu’ndan şiirli yeni yıl mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,, yayımladığı yılbaşı mesajı ile tüm vatandaşların yeni yılını kutladı. İnsanlığın zor bir yılı geride bıraktığını vurgulayan Kılıçdaroğlu, “2020 yılının ilk günlerinden itibaren hayatımıza giren, dünya üzerinde yaklaşık 2 milyon kişinin yaşamına mal olan Covid-19 pandemisi, umuyor ve diliyorum ki, 2021 yılında son bulacak. Öncelikle, başta sağlık emekçilerimiz olmak üzere, bu süreçte canla, başla çalışan herkese teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

DİLEĞİM, GENÇLERİN GELECEĞE UMUTLA BAKABİLMESİNİ SAĞLAMAK

2021 yılının umutların yeniden yeşereceği, alçak gönüllülüğün, hoşgörünün ve birlikteliğin yılı olacağına inandığını belirten Kılıçdaroğlu, “Sadece kendisi için değil, herkes için adalet isteyenlerin, zulme karşı direnenlerin, demokrasiyi savunanların, işçilerin, ev kadınlarının, apartman görevlilerinin, esnafın, üreticinin yılı olacaktır. Dileğim, 2021 yılında, fikri, irfanı, vicdanı hür gençlerimizin geleceğe umutla bakabilmesini sağlamaktır” dedi.

DEMOKRASİYİ SAVUNANLARA UMUTSUZLUK YAKIŞMAZ

Kılıçdaroğlu, sözlerine şöyle devam etti: O umudu yeşertecek olan yine bizler olacağız. 2021'de, bu millete verdiğimiz söze bir adım daha yaklaşacak, Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandıracağımız güne doğru, bir adım daha atmış olacağız. Bu nedenle bize, demokrasiyi savunanlara umutsuzluk yakışmaz.

2021 YILINDA UMUTSUZLUĞU DA YENECEĞİZ

Mesajında, Metin Demirtaş'a ait “Umutsuzluk Yasak” şiirine de yer veren Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

‘Çünkü umutsuzluk yasak!

Yılgın türküler söylemek de.

Çünkü yürüyor umudun ordusu

Umutsuzluğu umutla yenerek.’

Milletimize söz veriyorum, 2021 yılında umutsuzluğu da yeneceğiz! Bu duygu ve düşüncelerle, Covid-19 salgın hastalığı nedeniyle yaşamını kaybedenlere Allah'tan rahmet, sevenlerine başsağlığı, tedavi görenlere de acil şifalar diliyorum. 2021 yılının, başta ülkemiz olmak üzere, tüm dünyaya sağlık ve huzur getirmesini diliyorum. Tüm milletimizin yeni yılını, içtenlikle kutluyorum!