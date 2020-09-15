Komşusunu öldüren çiftçi: Domuz sürüsüne ateş ettim, çok üzgünüm!

Muğla'nın Köyceğiz ilçesine bağlı Yangı Köyü’nde bu sabah erken saatlerde meydana gelen olayda, Ali S. (54) isimli çiftçi tarlasına girdiğini öne sürdüğü domuzlara ateş etti.

TESLİM OLDU

Çalıların arasına giren domuzlara ateş etmeye devam eden Ali S.’nin üçüncü kez ateş etmesinden sonra çalıların arasından gelen insan sesini duyması ile yardıma gittiği belirtildi.

Ali S.’nin komşusu 63 yaşındaki evli ve iki çocuk babası Sebahattin Yücel'i vurduğu ortaya çıktı. Olayı duyan komşuların ve Yücel'in yakınlarının çağırdığı 112 sağlık ekipleri, Yücel’in olay yerinde yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Ali S. olay yerine gelen jandarma ekiplerine elindeki tüfek ile birlikte teslim oldu.

“DOMUZ SÜRÜSÜNE ATEŞ ETTİM ÇOK ÜZGÜNÜM”

Yücel'in cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken Ali S. ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Ali S.’nin ilk ifadesinde “Hemen her sabah tarlama gelen domuz sürüleri ürünlerimize zarar veriyordu, yine domuz sürüsünü gördüm iki üç el ateş ettim, hava karanlıktı, çalıların arasından komşumun sesini duyunca hemen yardıma gittim, yanlışlıkla O'nu vurduğumu anladım, şok geçirdim. Çok büyük üzüntü içindeyim” dediği öğrenildi.

Ali S. akşam saatlerinde çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.