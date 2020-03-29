Kontrol noktasında beş kişinin ateşi yüksek çıktı

Rize’de corona virüsün bulaşma riskini en aza indirmek için şehrin ana giriş noktalarında Varış Kontrol Belgesi uygulaması devam ediliyor. Rize’nin ana giriş noktaları olan Alipaşa, Fındıklı, İkizdere ve İyidere ilçelerinde İl Sağlık Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, yolcular sağlık taramasından geçiriliyor. Termal kamerayla da araçlarda bulunan her bir yolcunun vücut ısıları taranıyor.

EV İZOLASYONUNA GÖNDERİLDİLER

Rize'nin Erzurum il sınırındaki İkizdere ilçesindeki kontrol noktasında yapılan uygulamalar sırasında beş kişide yüksek ateş tespit edildi. Yüksek ateşi olan kişiler sağlık ekipleri tarafından ev izolasyonuna gönderildi. Öte yandan, Artvin yönünden Rize'ye giriş yapan her bir araçtaki yolcular da Fındıklı'da bulunan kontrol noktasında tek tek sağlık kontrolünden geçiriliyor ve her biri için ‘Varış Kontrol Belgesi’ düzenlenmeye devam ediliyor. (İHA)