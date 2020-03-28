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Konya’da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 4 ölü, 4 yaralı!

Konya'nın Güneysınır ilçesinde iki aracın çarpıştığı kazada 4 kişi hayatını kaybederken 4 kişi yaralandı. Kazada hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

23:34 -
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Konya’da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 4 ölü, 4 yaralı!

Kaza, 20.30 sıralarında Güneysınır ilçesi girişinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Konya yönüne seyir halinde olan Abdullah Ünal idaresindeki 42 KS 462 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Veysel Akbaş yönetimindeki 42 SP 397 plakalı hafif ticari araç ile kafa kafaya çarpıştı.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde otomobil sürücüsü Abdullah Ünal, eşi Asiye Ünal ve diğer araçta bulunan sürücü Veysel Akbaş ile eşi Fatma Akbaş’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Sürücülerden Abdullah Ünal’ın damadı Davut Köse, kızı Zeynep Ünal ve aynı araçta bulunan henüz ismi öğrenilemeyen bir kişi ile diğer araçta bulunan bir kişi kazadan yaralı kurtuldu.

Yaralılar ambulanslarla Konya’daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazada hayatını kaybeden 4 kişinin cansız bedeni incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

Hayatını kaybeden sürücülerden Abdullah Ünal’ın Güneysınır İlçe Kaymakamlığı’nda yazı işleri müdürü olarak görev yaptığı öğrenildi. İHA

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Son güncelleme: 23:37 28.03.2020
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