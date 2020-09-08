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Korgan’da halk iş makinelerine yine geçit vermedi

Ordu'nun Korgan ilçesinde yapılmak istenen Balamir HES projesinin iptali için dava sürerken HES'çi şirket iş makinelerini tekrar dereye soktu. Bunun üzerine Çiftlik halkı yollara düşerek jandarma korumasına rağmen iş makinelerinin önünde durarak çalışmayı durdurdu. HES'çi şirket daha önce de 2 kere iş makinelerini dereye sokmuş halkın direnişi karşısında geri dönmüştü.

İsmail AKDUMAN
09:16 -
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Çiftlik Mahallesi’ndeki dereye yapılmak istenen Balamir HES için yapılan imar değişikliğinden sonra dere yatağında çalışmalara başlayan şirkete halk izin vermedi.

Daha önce iş makinelerini dere yatağından çıkaran vatandaşlar idare mahkemesine de yürütmenin durdurulması ve imar değişikliğinin iptali için dava açmıştı.

(FOTO: SÖZCÜ)

İŞ MAKİNELERİNİ DEREDEN ÇIKARDILAR

Daha önce şirketin çalışmalarına engel olan halk, bir kez daha derede iş makinelerini görünce şaşkına döndü. Kadın-erkek, genç-yaşlı dere yatağına giden vatandaşlar şirketin çalışmalarına engel olmak istedi.

(FOTO: SÖZCÜ)

Bölgede güvenlik önlemi alan jandarmaya rağmen patika yollardan ve fındık bahçelerinden geçerek dere yatağına ulaşan vatandaşlar çalışan iş makinelerinin önüne geçerek çalışmasını engelledi. Daha sonra da şirket çalışanlarını ve makineleri dere yatağından kovdu.

(FOTO: SÖZCÜ)

“OLDU BİTTİYE GETİRMEK İSTİYORLAR”

Konuyla ilgili konuşan Avukat İsmail Topçuoğlu, şunları söyledi:

* İmar değişikliğine itiraz ettik. Dava süreci devam ediyor. Ancak buna rağmen şirket dere yatağında çalışma yapmak için mücadele veriyor.

(FOTO: SÖZCÜ)

* Oldu bittiye getirip HES’i yapmak istiyorlar. Ama biz hukuki yollardan buna asla izin vermeyeceğiz.

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Son güncelleme: 09:31 08.09.2020
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