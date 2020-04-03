Korkutan iddia: Konya’da bir umreci 257 kişiye corona virüsü bulaştırdı

Türk Tabipler Birliği Aile Hekimliği Kolu Başkanı Dr. Filiz Ünal, katıldığı bir televizyon programında corona virüsünün nasıl yayıldığına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Ünal, Konya’da karantinaya girmeyen bir umrecinin virüsü 257 kişiye bulaştırdığını ve 5 kişinin de ölümüne neden olduğunu ileri sürdü.

“UMREDEN SONRA KARANTİNAYA ALINMADI”

Karantinaya alınmayan umrecinin yakınlarının ölümüne sebep olduğunu iddia eden Dr. Filiz Ünal, şöyle konuştu:

“Konya’da sadece bir vakanın virüsü 257 kişiye bulaştırdığını biliyoruz. Aralarında babası, amcası ve ablasının da olduğu 5 yakınının ölümüne neden oldu. Sadece umreden döndükten sonra karantina altına almadığımız bir kişi bu”

“HALKIMIZ ADINA KAYGIMIZ ARTIYOR”

Sağlık emekçilerine test yapılmamasının büyük hata olduğunu belirten Dr. Filiz Ünal, sözlerini şöyle sürdürdü:

* Şu anda büyük bir hata yapılıyor. Covid-19 şüpheli vakalarda eğer test negatifse, bu kişi ölse bile ölüm tutanağına Covid-19 geçmiyor.

* Covid-19 testi pozitif olmayan vakaya corona virüsü tedavisi veriliyor ama tanısına Covid giremiyorsunuz.

* İşte o zaman o rakamlar bizim, yani hekimlerin önünü açan rakamlar olmuyor.

* O rakamlar doğru rakamlar olmadığı için bizim kaygımız artıyor, halkımız adına kaygımız artıyor” diye konuştu.

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