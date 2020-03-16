Bilim Kurulu Üyesi Alpay Azap: Henüz sokağa çıkma yasağına ihtiyacımız yok

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı ve Sağlık Bakanlığı'nın kurduğu Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Alpay Azap katıldığı televizyon programının canlı yayınında Corona virüsü (Kovid-19) ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Azap, “Sosyal mesafeyi koruma meselesini sürekli hatırlatıyoruz. Zaten alınan tedbirlerin önemli bir kısmı tamamen bunu sağlamaya yönelik” dedi.

“İNSANLAR BİRBİRLERİNE 3-4 ADIMDAN FAZLA YAKLAŞMASIN”

Canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Azap, şunları söyledi:

* Bütün seçenekleri en ince ayrıntısına kadar tartışıyoruz ama bir önlem alırken, o aldığınız önlemin getirecekleri var, faydalar var. Bir de götürecekleri var.

* Sebep olacağı birtakım olumsuz sonuçlar var. Dolayısıyla bunları iyi düşünüp taşınmak lazım.

* Açıkçası bugün uzun tartışmaların sonunda henüz öyle bir noktada olmadığımız için, bir sokağa çıkma yasağı gibi bir şeye, İtalya'daki gibi bir duruma ihtiyacımız olmadığını düşündük.

* Ama bu sosyal mesafeyi koruma meselesini sürekli hatırlatıyoruz.

* Zaten alınan tedbirlerin önemli bir kısmı tamamen bunu sağlamaya yönelik.

* Yani insanların birbirlerine bir metreden, 3-4 adımdan daha fazla yaklaşmasını engellemeye yönelik.

* Kalabalık mekanlarda bir arada durmalarını, havalandırması iyi olmayan yerlerde bir arada uzun zaman geçirmelerini engellemeye yönelik şeyler.

* Çünkü bu virüs, bu durumda çok kolay yayılıyor.

* Vatandaşlarımız da hep bunu düşünsünler.

* Bu tedbirler bunu sağlamak için alınıyor.

* Ona göre hayatlarını planlarlarsa, bu salgını çok fazla yayılma fırsatı bulamadan ülkemizde atlatabilir diye ümit ediyoruz.

DSÖ PANDEMİ İLAN ETMİŞTİ

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Cenevre'deki genel merkezde Corona virüsü (Covid-19) gündemiyle basın toplantısı gerçekleştirmişti.

Çin dışında vaka sayının 13 kat arttığını ifade eden Ghebreyesus, Corona virüsü için, kıta ve tüm dünya gibi çok geniş bir alanda yayılan ve etkisini gösteren salgın hastalıklara verilen “Pandemi” olarak nitelendirme kararını aldıklarını açıklamıştı.

Ghebreyesus, örgüt olarak salgını 24 saat boyunca izlendiğini dile getirerek, “Hem virüsün yayılma ve şiddetinden hem de virüse karşı yeterince harekete geçilmemesinden derin endişe duyuyoruz. Bundan dolayı Covid-19'un bir pandemi olarak nitelendirilmesi değerlendirmesini yaptık” şeklinde konuşmuştu.

PANDEMİ NEDİR?

Dünyada eş zamanlı olarak çok yaygın bir şekilde çok fazla sayıda insanı tehdit eden bulaşıcı hastalıklara verilen isim. Pandemiler veya pandemik hastalıklar, bir kıta, hatta tüm dünya yüzeyi gibi çok geniş bir alanda yayılan ve etkisini gösteren salgın hastalıklara (epidemi) verilen genel addır.

CORONA VİRÜSÜ NEDİR?

Corona virüsleri, hayvanlar arasında yaygın olan bir grup virüstür. Nadiren bazı durumlarda, bilim insanları Corona virüslerinin “zoonotik” olduğunu belirtiyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’ne göre; “zoonotik” ifadesi, virüslerin hayvandan insana geçebileceği anlamına geliyor.

CORONA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ

Corona virüsü semptomları şöyle: Burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, muhtemelen baş ağrısı, kesin olmamakla birlikte birkaç gün sürebilecek ateş. Bağışıklık sistemi zayıf olanlar, yaşlılar ve çok gençler için virüsün zatürre ve bronşit gibi ciddi solunum yolu hastalıklarına yol açma ihtimali bulunuyor. MERS ve Sars gibi ölümcül olabilen ve insana geçen bazı Corona virüsleri olduğu biliniyor.

CORONA VİRÜSÜ NASIL YAYILIYOR?

Corona virüsleri insanların hayvanlara temasıyla yayılabiliyor. Virüsün insandan insana geçmesi ise bir kişinin virüsle enfekte olmuş bir kişinin salgısıyla temasıyla gerçekleşiyor. Çinli bir virolog, virüsün kaynağının muhtemelen yarasalar olduğunu öne süren bir çalışma yayınladı.

CORONA VİRÜSÜ TEDAVİSİ

Corona virüslerinin spesifik bir tedavisi bulunmuyor. Çoğu zaman semptomlar kendi kendine geçiyor. Hekimler, ağrı kesici ve ateş düşürücü ilaçlar yazarak semptomatik (belirtilerin giderilmesine yönelik) tedavi uyguluyor.

Doktorlar, oda nemlendirici ve sıcak duşun boğaz ağrısına ve öksürüğe iyi geleceğini söylüyor. Hastalanan insanların bol sıvı tüketmesi, mümkün olduğunca dinlenmesi ve uyuması gerekiyor.