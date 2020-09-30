Köylüler taş ocağına karşı ayaklandı

Güzelpınar Muhtarı Ergun Gürsoy bir yıl önce başka bir firmanın taş ocağı için girişimde bulunduğunu, itiraz ettiklerini ve ÇED olumsuz raporu çıktığını belirterek; “Taş ocağının alanı köyümüze 4 kilometre mesafede. Bir sokağımıza uzaklığı ise 100 metre. Bu bölge kekik, ceviz, üzüm bağları ve çeşitli meyvelerin üretimi ile ayakta kalıyor. Üzümün ve cevizin yanı başında ocak olmaz. Bu alanda önemli meralar var. 5 bin dönüm tarım arazisi ve hayvancılık taş ocağı için riske atılmaz. Böyle bir tesisten Kurtluca, Uzunpınar, Irlıganlı köyleri de etkilenecek. Irlıganlı'da ihracata gönderilen nar ve ayva üretimi yapılıyor” ifadelerini kullandı.

“BİZE BİLGİ VERMEDEN GÖRÜŞ BİLDİRMİŞLER”

Gürsoy sözlerini şöyle sürdürdü:

* Şehrin stresinden kaçan yüzlerce aile bu bölgede evler yaptı, hobi bahçeleri kurdu. Buradaki evlerde insanlar yaşıyor. Yapılacak taş ocağı burada yaşamı tamamen bitirecektir.

* Biz köylüler olarak doğamızı korumak istiyoruz. Büyüklerimizin de bize destek olmalarını bekliyoruz. Bir haftadır Denizli'ye gidip geliyorum. Bazı daireler bize bilgi vermeden ÇED raporlarını imzalamışlar. Çevre İl Müdürlüğünde gördük. Bize bilgi de geldi. Arkadan iş çeviriyorlar. Acilen büyüklerimiz yardım etmeli.

* Taş ocağının yapılacağı alanda 3 bin insan yaşıyor. Bu insanlar nereye gidecek. Ocak tarım alanlarımızın dibinde. Önünde bağlarımız, yanında cevizlerimiz arkasında elma bahçelerimiz var. Taş ocağı açılırsa bu memleket biter.

ÇİFTÇİ İSA SOYSAL: CUMHURBAŞKANIMIZ YARDIM ETMELİ

Taş ocağına karşı çıkan Güzelpınarlı çiftçi İsa Soysal, köylerinin kekik üretimi yapan ender alanlardan biri olduğunu söyleyerek, “Burası oksijeni bol, ormanlık bir alan. Kekik üretimi yaygın. Güzel bir köyümüz var. Geçimimizi kekik ve cevizden sağlıyoruz. Biz burada arazilerimizi doğamızı korumaya çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımızdan bize yardım etmesini istiyoruz. Bu taş ocağı buraya açılmamalı. Doğamız kirletilmemeli. Ne olursunuz bu Güzelpınar köyündeki insanlara yardım edin. Bir şirkete 3 bin insanı değişmeyin” ifadelerini kullandı.