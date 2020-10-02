Kozmetik sırlar mahkemelik oldu

1950’de kurulan Türkiye'nin en büyük doğrudan satış şirketi Farmasi Enternasyonal Ticaret A.Ş., ürün formüllerinin rakip firmaya verilmek üzere, istifa eden iki yöneticisi tarafından çalındığını iddia etti.

Farmasi avukatı Sinan Civriz aracılığıyla eski iki üst düzey yöneticisi ile rakip U. firması hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına şikayet dilekçesi verdi.

DOĞRUDAN SATIŞ YAPAN EN BÜYÜK FİRMA

Şikayet dilekçesinde Farmasi’nin doğrudan satış şirketi olması nedeni ile milyonlarca insana ve özellikle de ev hanımlarına istihdam alanı yarattığı belirtildi.

Ticari faaliyetinde özellikle fikri mülkiyeti hukuken tamamen kendisine ait ürünleri, üretim merkezlerinde ürettiği ve doğrudan ticaret ekibi vasıtasıyla da satışını yaptıkları vurgulanarak şirketin, güçlü bir şekilde koruduğu bilgilerin üst düzey yöneticileri tarafından yeni kurulan rakip firmaya iletildiği iddia edildi.

İKİ MÜDÜR FORMÜLLERİ VERDİ

Dilekçede 2017 itibariyle Farmasi Türkiye Satış Müdürü olan Ö.K. ile global iş geliştirme ve eğitim müdürü F.S.D.’nin kozmetik sektöründe yeni faaliyete başlayan U… Kozmetik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye, ürün formüllerini, müşteri portföyünü ve ticari sırlarını hukuka aykırı olarak ele geçirerek verdikleri iddia edildi.

Dilekçede, çok iyi imkanlarla çalışan Ö.K.’nın emeklilik prim gün sayısını doldurduğu gerekçesiyle geçtiğimiz ağustosta istifa ettiğini, bir kaç gün sonrasında da diğer şüpheli F.S.D.’nin de istifa ettiği belirtildi.

Dilekçede Farmasi yetkililerinin araştırmaları sonucunda Ö.K.’nin istifa ettiği gün U. firmasının ortağı G.K. ile şirkete ait telefondan mesajlaştığı ve şirket bilgilerini, ürün formüllerini, müşteri bilgilerini, yıllardır U… isimli firma yetkililerine gönderdiğini tespit etikleri ileri sürüldü.

HER ŞEYİ BİLİYORDU

Dilekçede Ö.K.’nin görevde olduğu süre içinde “Türkiye genelindeki tüm girişimcilerin kimlik ve iletişim bilgilerine, girişimcilerin aylık cirolarına, tüm ürünlerin satış adetlerine ve fiyatlarına, kampanya bilgilerine, pazarlama stratejilerine, satış metotlarına, girişimcilere sunulan eğitim içeriklerine ve başka daha birçok gizli bilgi niteliğinde olabilecek verilere sahiptir” denildi.

F.S.D.’nin de U. firmasına müvekkil şirketin sırlarını, formüllerini ve müşteri bilgilerini sızdırdığı ve suç örgütü koordinasyonunda yer aldığının tespit edildiği, iki şüpheli de şu anda U. firmasının çalışanı olduğu dilekçede yer aldı.