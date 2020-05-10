Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Otellerin yüzde 50’sini açabilirsek iyi olacağını düşünüyorum

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, corona virüsü salgını sonrası en büyük darbeyi alan sektörlerin başında gelen turizm sektörünün gidişatıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Bu ayın sonunda iç turizmde ufak hareketlenmelerin başlayacağını belirten Bakan Mehmet Nuri Ersoy, “Bu yıl beklentiyi yüksek tutmamak lazım. Ama ben bu yıl için otellerin yüzde 50-60’ını açabilirsek, iyi olacağını düşünüyorum” dedi.

CNN Türk’te Hakan Çelik’in sorularını yanıtlayan Bakan Ersoy; otellere hangi kritlere göre sertifika verileceği, açık büfe, tatil fiyatları, kruvaziyer turizmi gibi pek çok konuda açıklamalarda bulundu.

TEMEL KRİTER SOSYAL MESAFE

* Bir sertifikasyon belgelendirme prosedürü hazırladık. 132 maddelik kriterler bugünden itibaren tga.gov.tr adresinde yayımlandı. Sertifikasyonda temel kriter sosyal mesafe. İkinci konu hijyen, üçüncü konu personelin eğitimi, dördüncü kural da tüm bunların denetimi.

BU YIL FİYAT DEĞİL HAREKETİ BAŞLATMAK ÖNEMLİ

* Açık büfelerde sunum şekli değişecek. Siz ne kadar istediğinizi söyleyeceksiniz, aşçı size o kadar verecek.

* Bu yıl önceliğin fiyat olduğunu düşünmüyorum, hareketi başlatmanın öncelik olduğunu düşünüyorum. İkinci üçüncü aşamada fiyat hesabı yapılır ama şu aşamada bunu kimsenin düşüneceğini zannetmiyorum.

KRUVAZİYER TURİZMİ SEZON SONUNA KAYAR

* Charter olmuş tarifeli olmuş durumun içeriğini değiştirmiyor, havacılık söz konusu olduğu zaman uluslararası otoritelerin alacağı kurallar çalışmaya başlayacak. Hava trafiği dünya ekonomisi için önemli, bunu başlatamazsanız sistem çöker, dijital iletişim bir yere kadar.

* Kruvaziyer turizminin yaz ortasına veya biraz daha sezon sonuna kayacağını düşünüyorum. Orada protokoller oluşmadı daha… Galatport 5 Nisan'da hazırdı, şimdi daha da hazır hale gelir, gemi yanaşıyorum dediği anda alabilecek durumda.