Küresel Gazeteciler Konseyi: Türkiye’de 20 gazeteci coronadan hayatını kaybetti

Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisinden en çok zarar gören meslek mensupları arasında gazeteciler ilk sıralarda yer alıyor.

Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) tarafından yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'de 2020 yılında corona virüs nedeniyle 20 gazetecinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Dünyada ise kesin rakamlar tam bilinmemekle birlikte uluslararası kuruluşların derlediği bilgiler ışığında, 20 binden fazla gazetecinin corona virüse yakalandığı, bunlardan 600'ünün hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

93 gazetecinin virüsten can verdiği Peru'nun ilk sırayı aldığı listede, Türkiye 20 gazetecinin vefatı ile dünyada 8'inci sırada yer alıyor.

HAYATINI KAYBEDEN GAZETECİLER

Hacı Bozkurt (Adıyaman–DHA), Ferhat Koç (Ankara–Milli Gazete), Hikmet Bakan (Van–ATV–Show TV), Yılmaz Tarancı (Diyarbakır–Dokuzhaber), Cengiz Koncuk (Gaziantep–Amatörce Gazetesi), Ahmet Kekeç (İstanbul–Star), Hasan Can (TRT–Konya Ereğli), Süleyman Usta (Rize–Sarıyer Gazetesi, Çay TV), İbrahim Toru (Şanlıurfa–Kanal Urfa TV), İlhan Erk (Adana–Spor Yazarı), Tevfik Fazlı Doğan (Hatay–Zafer Gazetesi) Akif Çelik (Malatya–ASYMD), Yakup Kocabaş (Antalya Gazipaşa Gündem Gazetesi), Süleyman Şah Gökcan (Muğla-Şah Medya) Hıdır Keleş (Kars-Halk Gazetesi), Sabahattin Kaya (Mardin AA Ömerli Muhabiri), Fethi Şimşek (Burdur-Hürriyet-Burdur FM) İsmail Has (Osmaniye-Haber 80), Ahmet Özcan (Rize-Ardeşenin Sesi) ve Muhammet Arbağ (Osmaniye-TRT).

DÜNYA SIRALAMASI

1.Peru: 93

2. Hindistan: 51

3. Brezilya: 43

4. Ekvador: 41

5. Bangladeş: 39

6. Meksika: 33

7. ABD: 25

8. Türkiye: 20

9. Pakistan: 12

10. Panama: 11

11. İngiltere: 10

12. Bolivya: 9

13. Nijerya: 8

14. Afganistan, Dominik, Honduras: 7

15. Arjantin, Nikaragua, Venezuela: 6

16. Kolombiya, Fransa, Rusya, İspanya: 5

17. İtalya: 4

AŞILAMADA GAZETECİLERE ÖNCELİK TALEBİ

Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, yazılı açıklamasında gazetecilerin en riskli meslek grupları arasında olduğunu belirterek, şunları söyledi;

“Sağlık çalışanlarından sonra tıpkı güvenlik güçleri ve kurye ve benzeri lojistik işler yapanlar gibi gazeteciler de sahada çalışmak, haber kovalamak ve toplumsal görevini yerine getirmek zorundadırlar. Bu nedenle, sadece Ankara gazetecilerinin öncelikle aşılanması yetmez, tüm gazetecilerin aşılanma programında öncelikli olmasını talep ediyoruz. Kaldı ki, 2020 yılında kaybettiğimiz gazetecilerin büyük çoğunluğu Anadolu'da görev yapan gazetecilerdir. Kaybettiğimiz meslektaşlarımızı rahmet ve saygıyla anıyoruz” dedi.

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