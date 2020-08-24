Makilik alandaki yangın 57 arabayı kül etti!

İzmir'in Seferihisar ilçesine bağlı Sığacık Mahallesi yakınlarındaki Ekmeksiz Plajı yakınlarında henüz nedeni belirlenemeyen ve makilik alanda çıkan yangın şiddetli rüzgarın etkisi ile hızla büyüdü.

PLAJDA YÜZENLER ARABALARINI KURTARMAYA KOŞTU

Alevler bir anda iki otomobili yakmaya başlayınca arka arkaya sıralanan yaklaşık 300 araçtan 57 tanesi tamamen yandı, 45 araçta hasar oluştu. Plajda güneşlenenler ve yüzenler otomobillerini kurtarmak için seferber oldu.

İhbar üzerine olay yerine Seferihisar ve İzmir Büyükşehir Belediyeleri'ne ait 14 itfaiye aracı ile Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 6 arazöz, üç helikopter ve 80 orman işçisi yangına müdahale etti.

8 KİŞİ YARALANDI

Otomobillerini alevlerden kurtarmak isteyen 8 vatandaşın yaralanarak ambulanslarda tedavi edildiği belirtildi. Sığacık Seferihisar yolu uzun süre trafiğe kapandı. Vatandaşların otomobillerini kurtarmak isterken büyük kaos yaşandığı ve onlarca otomobilde maddi hasar oluştuğu açıklandı.

“DENİZE GİRİYORDUK ALEVLER BİRDEN BÜYÜDÜ”

Ailesi ile birlikte İzmir'den hafta sonu tatili için Ekmeksiz Plajı'na gelen evli ve iki çocuk babası Hayrettin Dönmez (54) “Eşim ve çocuklarımla denize giriyorduk, birden dumanlar ve alevler yükseldi, ancak park ettiğimiz otomobillere gelebileceği aklımıza gelmedi, sonra siyah dumanlar çıktı, arabaların yandığını bağırmaya başladılar, biz de koşarak gittiğimizde arabamız yanıyordu, şok içerisindeyiz, arabanın içinde birçok eşyamız da yandı” dedi.

Seferihisar Belediyesi otomobilleri yanan ve mahsur kalan kişileri otobüslerle şehir merkezine getirdi. Polis ve itfaiye ekipleri yangın ile ilgili soruşturma başlattı.