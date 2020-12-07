Mansur Yavaş, ‘batık’ projelerin maliyetini açıkladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, bugün düzenlediği basın toplantısında batık olarak nitelendirdiği projelerle, heykel ve kent mobilyaları için harcanan paraları açıkladı.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi AKP Grubu’nu eleştirilerini cevaplayan Yavaş şunları söyledi:

BİNİ AŞKIN İHALE YAPTIK: İki yıla yakın bir süre oldu. Tamamen iyi niyetle samimi olarak sizlere hizmet etmeye çalışıyoruz elbette eksiğimiz hatamız da vardır hatasız insan olmaz. Biz seçimlerimizden itibaren Ankara'da yenilikler yaptık öncelikle şeffaflık demiştik böyle bir söz vermiştik bini aşkın ihalemizi şeffaf bir şekilde YouTube kanalımızda var, isteyen izleyebilir.

ÖLÜ YATIRIMIMIZ YOK: Yaptığımız tüm harcamalar kuruşuna kadar oradan isteyen herkes tarafından izlenebiliyor karar alırken sivil toplum kuruluşları meslek odaları herkesle birlikte karar almaya çalışıyoruz ve bu süre içerisinde yaklaşık iki yıl oldu bizim bir tane ölü denilecek yatırımımız yok.

10 DEĞİL 14 MİLYAR HARCADIK: Öncelikle insan sağlığı ve insan hayatının yaptığımız çalışmaların birçoğu Ankara halkının sıkıntı çektiği konuları bir an evvel ortadan kaldırmak çalıştık. Yaptığımız harcamalar internette var demiştim ancak AKP Grup Başkanı 10 milyarı ne yaptınız diye sordu. İmalı şekilde soruyor ama harcadığımı para 14 milyar lira 109 milyon 88 bin lira.

SANKİ BAĞIŞ YAPIYORLAR: Yıllarca yaptıkları her işin afişle duyurdular, asfalt dökerken bile yanına afiş asıyorlardı. Sanki Ankara halkına bağış yapıyorlar. Bizim astığımız bir tek afiş var. O işi maliyetinin ne kadar olduğunu yazıyoruz. Dolayısıyla Ankara halkına hesap veriyoruz. Şov yapmıyoruz, reklam yapmıyoruz. Uyduruk açılışlar yapıp, şarkıcıları çağırıp para harcamıyoruz.

EN BÜYÜK PROJEMİZ: Şimdi soruyorlar Mansur Yavaş ne yaptı diye, gözler bir Ankapark’ı arıyor. 750 milyon dolar… Biz de yok. Bizim en büyük projemiz Ankara halkını zengin etmek.

Kent kapılarını arıyorlar her halde. Önce insan hayatı sonra kentin öncelikleri. Bir tek derdimiz var Ankara halkına hesap verip asfalt beton belediyeciliği yapmayarak bir tane Ankaralının yatağa aç girmemesini sağlamak. Ankara halkının sağlıklı ve mutlu yaşaması için çalışmaktan başka bir derdimiz yok.

‘BATIK’ PROJELERİN GÜNCEL DEĞERLERİ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş daha sonra batık olarak nitelendirdiği projeleri sıraladı:

Ankapark: 5.8 milyar lira

Kapılar: 95.3 milyon lira

Gökkuşağı projesi: 20 milyon lira

Samanyolu projesi: 19.5 milyon lira

Kedi heykelleri: 1 milyon lira

Robot heykeli: 326 bin lira

Metal robot heykel: 2.1 milyon lira

Hayvan heykelleri: 17.2 milyon lira

Futbolcu heykelleri: 679 bin lira

Işıklı palmiye: 398 bin lira

1996 adet heykel: 25.4 milyon lira

Kol saati heykeli: 1.5 milyon lira

Heykel, saat ve plastik kent mobilya ve kapılar: 1.3 milyar lira

Yavaş, “Ankara’nın önceliği bu mu olmalıydı? Savunduğunuz belediyecilik bu mu? Yapamadığınız dediğiniz bunlar mı? Asla yapmayacağız, görmeyeceksiniz? Ankara’da halkın parasını toprağa gömmeyeceğiz?” dedi.

2010-2019 yılları arasındaki boylu ağaç, çalı ve mevsimlik çiçek alımının güncel maliyetinin toplam 3 milyar 242 milyon lira olduğunu söyleyen Mansur Yavaş, “Bunların bir çoğu dikim hatası ve iklim nedeniyle kuruyor. Sonra da diyorlar ki ağaçları kurutuyorlar. Keşke tutsa, biz sizden daha iyi bakarız. Çünkü o paralar Ankara halkının gırtlağından sökülen paralardır” diye konuştu.