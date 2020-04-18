Mansur Yavaş talimat verdi! Atatürk Orman Çiftliği’nde ekim başladı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın 10 Kasım tarihinde, 3 yıllığına kiralanan Atatürk Orman Çiftliği arazisinde çiftçilere dağıtılmak üzere tohum üretimi yapılacağını duyurmasının ardından, Ankara Büyükşehir Belediyesi Muhtarlıklar Daire Başkanı Fazıl Köremezli, arazilerin ekimine başlandığını açıkladı.

“ATAMIZIN MİRASINA SAHİP ÇIKIYORUZ”

Yavaş, 10 Kasım 2020 tarihinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk milletine mirası olan Atatürk Orman Çiftliği arazisinde üretim için çalışmalarımıza başladık. Atamızın mirasına sahip çıkıyoruz. Yıllar sonra üretime başladığımız arazide ürettiğimiz yem bitkisi tohumlarını çiftçilerimize vereceğiz” ifadelerine yer vermişti.

“ÇİFTÇİLERİMİZE DESTEK DEVAM EDECEK”

Yıllardır boş duran tarım arazilerinin artık boş kalmayacağını belirten Köremezli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş beyin talimatı ile beleyemize ait arazilerin ekimine başladık. Yıllardır boş duran tarım arazilerimiz, üretime katkı için artık boş kalmayacak. Çiftçilerimize desteklemeler devam edecek. Ekeceğiz, ektireceğiz, birlikte yönetip, birlikte üreteceğiz” açıklamasında bulundu.