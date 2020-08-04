Mansur Yavaş’ın çağrılarına vatandaşlardan büyük ilgi

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından yürütülen çalışma kapsamında hayırsever vatandaşların bağışladığı ikinci el ya da sıfır eşyalar, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Büyükşehir Belediyesi yangın, sel ve doğal afet yaşamış olan Başkentlilere de eşya yardımında bulunuyor.

EŞYALARIN NAKLİYESİ ÜCRETSİZ KARŞILANIYOR

Aralarında ikinci el ya da sıfır beyaz eşyadan koltuk takımına, elektronik eşyadan mobilyaya kadar çok sayıda eşyayı hayırseverlerin evinden alarak ihtiyaç sahiplerinin evlerine kadar taşıyan Büyükşehir Belediyesi nakliye hizmetini ücretsiz karşılıyor.

Ayrıca bağışçıların adreslerinden teslim alınan ikinci el eşyalar büyükşehire ait depoda temizlenerek bakım ve onarımdan geçiriliyor

İHTİYAÇ SAHİPLERİ BELEDİYE'NİN GIDA VE YARDIM DAĞITIM MERKEZİ'NE BAŞVURABİLİR

Hayırseverler hafta içi 08.00-17.00, cumartesi günleri ise 08.00-12.00 saatleri arasında “0312 507 37 17” numaralı telefonu arayarak eşya yardımında bulunurken, eşyaya ihtiyacı olan vatandaşlar da; Fakirlik ilmühaberi, kira kontratı, aile beyannamesi, SGK maaş dökümü, tapu kaydı, araç kaydı, itfaiye raporu, öğrenci belgesi, şehitlik veya gazilik belgesiyle Etlik Osmanlı İş Merkezi içerisinde bulunan Büyükşehir Belediyesi Gıda ve Yardım Dağıtım Merkezi’ne başvuru yapabilecek.